Запрет на посещение лесов введен на всей территории Гомельской области

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Из-за длительного отсутствия дождей, засушливой погоды, возникновения очагов лесных и других пожаров в экосистемах на всей территории Гомельской области введен запрет на посещение лесов, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

За нарушение правил пожарной безопасности или запрета на их посещение предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (одна БВ - Br25,5). Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

По информации специалистов Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, только с 20 по 25 апреля в регионе зарегистрировано более 20 случаев лесных пожаров, 3 из которых площадью свыше 5 га. Самый крупный возник 24 апреля на территории лесного фонда Кировского лесничества Наровлянского спецлесхоза. Для локализации пожара были привлечены силы подразделений МЧС и 12 лесхозов области.

В лесах Гомельской области установлено свыше 210 фотоловушек, которые также помогают следить за обстановкой. Начинают работу специальные группы по мониторингу ситуации в лесах, а также случаев выжигания сухой растительности.-0-