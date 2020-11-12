Зарядка с чемпионом мира и награждение лучших студотрядов - в Минской области подвели итоги третьего трудового семестра

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей областного этапа республиканского конкурса "Трудовой семестр" наградили сегодня на церемонии закрытии третьего трудового семестра в Минской области, которое прошло в Боровлянской средней школе №3, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".

Перед началом мероприятия на школьном стадионе для участников церемонии была организована молодежная зарядка. Ее провел мастер спорта международного класса по народному жиму, чемпион мира по русскому жиму и жимовому двоеборью, рекордсмен Беларуси, России и Европы по русскому жиму, факелоносец II Европейских игр Павел Клындюк.

После спортивной разминки состоялось торжественное награждение студенческих отрядов, которые показали наилучшие результаты. В числе победителей - Клецкий РК ОО "БРСМ" (в номинации "Лучший территориальный штаб студенческих отрядов районной организации ОО "БРСМ"), Жодинский ГК ОО "БРСМ" ("Лучший сервисный отряд"), Стародорожский РК ОО "БРСМ" ("Лучший педагогический отряд"), Крупский РК ОО "БРСМ" ("Лучший экологический отряд"), Солигорский РК ОО "БРСМ" ("Лучший строительный отряд"), "Несвижский РК ОО "БРСМ" ("Лучший сельскохозяйственный отряд").

Также грамотами, благодарностями и ценными призами были отмечены Вилейский РК ОО "БРСМ" в номинациях "Лучший командир" и "Лучший комиссар" и Слуцкий РК ОО "БРСМ" - "Лучший наниматель".

Во время мероприятия участники поделились своим опытом и впечатлениями о работе в студотрядах, а также сделали креативные снимки на память в тематической фотозоне.

На протяжении всего года строительные, сельскохозяйственные, педагогические, экологические, сервисные и производственные студотряды активно и плодотворно работали. Они благоустраивали придомовые территории и молочно-товарные фермы, помогали в прополке сельскохозяйственных культур и уборке урожая, работали воспитателями в детских оздоровительных лагерях, а также были задействованы в качестве подсобных рабочих на сортировке овощей и выкладке товаров.

Всего в Минской области в 108 студенческих отрядах различной направленности отработали 1146 человек.-0-

Фото Минского областного комитета ОО "БРСМ"