"Зарничка" соберет в Жлобине более 250 октябрят Гомельской области

Октябрята-зарничники во время состязания. Фото из архива

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональный этап республиканской спортивно-патриотической игры "Зарничка" соберет 11 мая в Жлобине более 250 ребят со всей Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

Игра станет одним из мероприятий Дня пионерской дружбы, посвященного 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Начнет программу областная пионерская линейка и митинг-реквием у памятника детям - жертвам Великой Отечественной войны в Красном Береге. Ребята вспомнят о тех далеких страшных событиях, которые происходили в одном из крупнейших детских донорских концлагерей. К мемориалу возложат цветы.

В спортивном комплексе "Локомотив" Жлобина октябрята выйдут на старт "Зарнички". Им предстоит соревноваться как в интеллектуальных, так и в оборонно-спортивных дисциплинах. На шести этапах школьники будут выполнять командные и личные задания.

Например, на первом этапе "Штаб" пройдут смотр строя "Будь готов!" и блиц-игра "Маленькие граждане большой страны". Преодолеть опасный участок и не поймать "пулю снайпера" необходимо в "Выдвижении". В "Маневрировании" отряды будут перебираться через болото при помощи подручных средств. Найти и обезвредить боевые снаряды - задача "Разминирования". Этап "Наступление" потребует от октябрят предельной собранности и точности, его цель - уничтожить ДОТ, водрузить свой флаг, найти секретный пакет, доставить в штаб, расшифровать донесение.

Финалом игры станет участие ребят в патриотической акции "Письмо Освободителю". На тетрадных листах в клетку школьники напишут искренние слова глубокой признательности воинам, принесшим независимость и мир, пояснил Артем Карпенко.

Отряд победителей игры получит дипломы, подарки, а также право представить область на республиканском этапе "Зарнички".

Организует региональный этап Гомельская областная организация ОО "БРПО" при поддержке главного управления образования, управления спорта и туризма Гомельского облисполкома и Жлобинского райисполкома.-0-