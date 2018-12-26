Зась вручил новогодние подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Минске

26 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 26 декабря поздравил воспитанников семейного детского дома с наступающими праздниками. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Во время проходящей под патронатом Президента Беларуси благотворительной акции "Наши дети" Станислав Зась посетил детский дом семейного типа, расположенный во Фрунзенском районе города Минск, где родителями-воспитателями являются Алексей и Елена Махины. В канун Нового года и Рождества все 12 воспитанников получили игрушки, о которых мечтали, а также сладости. Кроме того, подарена посудомоечная машина.

Ответным подарком, с благодарностью принятым госсекретарем Совбеза, стала нарисованная ребятами картина.-0-