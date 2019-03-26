Застройку жилого комплекса по пр.Независимости - ул.Макаенка планируется завершить в 2022 году

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Застройка многофункционального комплекса на пересечении пр.Независимости - ул.Макаенка должна завершиться до мая 2022 года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме, комментируя обращения, поступившие во время акции "Ваш вопрос Президенту" накануне "Большого разговора".

Проект, который включает 13 очередей строительства, реализует ИООО "Дана Астра". Из них 1-я и 13-я очереди введены в эксплуатацию. Жильцы нового района интересовались, соблюдаются ли нормы проектирования, показатели плотности застройки, высотности, как решается вопрос обеспечения парковочными местами и социальной инфраструктурой.

Как пояснили в городском исполнительном комитете, проект детальной планировки (ПДП) на территорию утвержден решением Мингорисполкома от 16 апреля 2015 года №983, проведено его общественное обсуждение.

Проект застройки (с внесенными изменениями) прошел государственную экспертизу. Он предполагает возведение 10 жилых домов от 8 до 25 этажей со встроенным детским садом на 90 мест, ФОКом, многофункциональными помещениями, шести гаражей-стоянок под платформами домов №№6, 7, 8, 9, 10, 11, паркинга на 999 машино-мест, детского сада на 230 мест, устройство автостоянок, пешеходных переходов, железнодорожного переезда, озеленение.

Паркинг и детский сад относятся к 10 и 12 очередям строительства соответственно.

"Администрацией района осуществляется постоянный контроль за ходом строительства. Заказчик представляет ежемесячную информацию о готовности объектов, ходе проектирования, проблемных вопросах", - отметили в горисполкоме.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-