Заторы и участки под личные подсобные хозяйства - Евсеев провел прием граждан в Вилейке

15 октября, Вилейка /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев сегодня в Вилейском райисполкоме провел прием граждан. Многие из вопросов, с которыми пришли люди, касались земельных отношений. Обратившихся беспокоили также проблемы заторов в районном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Например, Дмитрий Крупский из Вилейки просил перевести в мигающий режим светофор на перекрестке улиц Советская - Шубина - Стахановская. По словам мужчины, дважды в день, утром и вечером, здесь собираются серьезные по вилейским меркам пробки. Игорь Евсеев выслушал доводы водителя, затем - представителей местных властей. Заторы действительно возникают, однако после установки светофора количество ДТП на этом перекрестке снизилось в разы. Общими усилиями нашли возможный компромиссный вариант - установить пешеходную кнопку.

Людмила Петрусевич из Минского района попросила помочь ей в вопросе с предоставлением земельного участка для ведения личного подобного хозяйства в агрогородке Колодищи. Решение, по ее словам, необоснованно затягивается. Помощник Президента пообещал выехать на место вместе с представителями местной власти, специалистами и разобраться. "Если там есть возможность дать участок под личное подсобное хозяйство, значит, мы это сделаем", - сказал он.

Анатолий Писаренко приехал в Вилейку специально для того, чтобы попасть на прием граждан к помощнику Президента - инспектору по Минской области. Заранее не записывался, но встреча состоялась без бюрократических проволочек.

У мужчины возникли проблемы с признанием капитальным строением его киоска, где он продает цветы. Игорь Евсеев расспросил о деталях возникшей ситуации, пообещал дополнительно изучить ее и помочь.

Остальные вопросы он, готовясь к приему граждан, успел предварительно проанализировать, поэтому разговор с каждым из обратившихся получился предметным. Некоторые вопросы требуют дополнительной проработки. Например, многодетной семьи из Дзержинска, которая обратилась по поводу возможности получить финансовую поддержку государства на погашение кредита, взятого для строительства жилья.

Представители Администрации Президента регулярно проводят в регионах выездные приемы граждан. "По всем принятым людям мы информируем главу Администрации. Президент полностью владеет информацией о том, чем живет каждый район", - подчеркнул Игорь Евсеев. В частности, в Вилейском районе в целом обстановка благоприятная, уборочная кампания выходит на завершающую стадию. К концу месяца урожай должен быть собран и заложен на хранение.-0-