Завершается первый этап реконструкции мемориального комплекса "Рыленки"

11 октября, Дубровенский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На мемориальном комплексе "Рыленки" в Дубровенском районе завершается первая стадия реконструкции. Об этом сообщил журналистам во время выездного заседания президиума Витебского областного Совета депутатов по теме охраны историко-культурного, археологического наследия и благоустройства мест захоронения его председатель Владимир Терентьев, передает корреспондент БЕЛТА.

На комплексе уже установлено более 320 новых мемориальных плит с фамилиями погибших, обустроены пешеходные дорожки, заменено ограждение, уложена плитка, приведена в порядок территория. Здесь увековечены имена более 9,6 тыс. бойцов. "Рыленки", наверное, самый массовый мемориальный комплекс в Витебской области. Были определенные трудности при реконструкции, но ее первый этап завершается. Открыть памятное место планируем в середине 2020 года", - сказал Владимир Терентьев.

До апреля следующего года в регионе собираются установить около 350 информационных баннеров о воинских захоронениях, мемориалах, которые расположены вдоль магистралей. В области также планируют создать единый свод памятников и захоронений, связанных с Великой Отечественной войной, в том числе тех, которые остались вне правового поля указа №109 "Об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн".

В Витебской области находится 1463 воинских захоронения, где покоятся более 400 тыс. человек. В этом году на мемориальные плиты нанесено почти 6 тыс. ранее неизвестных фамилий погибших в годы войны. Более Br900 тыс., заработанных на субботнике, было направлено на благоустройство захоронений.

Список историко-культурных ценностей в северном регионе включает 957 позиций. В этом году перечень пополнили три объекта: памятник битве 1812 года в агрогородке Вороны Витебского района, Шуховская водонапорная башня в Толочинском районе и памятник "Суражские ворота".-0-