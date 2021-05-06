Завершена реконструкция Ивьевской ЦРБ

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Ивье открыли после реконструкции инфекционный комплекс местной центральной районной больницы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Реконструкция зданий поликлиники, инфекционного и лечебного корпусов Ивьевской ЦРБ стартовала в 2017 году. Строительство велось за счет средств по госпрограмме ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. На эти цели было направлено свыше Br5,1 млн. Объекты вводились поэтапно. Ранее был обновлен поликлинический корпус, проведены ремонты в других отделениях. Введение в строй инфекционного корпуса завершило проект реконструкции всего комплекса больницы.

"Во многом это уникальность нашей системы здравоохранения, что в отличие от многих стран мы сохранили инфекционные службы. В том числе санитарно-эпидемиологическую службу с ее лабораториями и хорошими ресурсами и инфекционные корпуса. Это позволяет в спокойный период оказывать помощь пациентам с инфекционной патологией в комфортных условиях, без угрозы для других. Кроме того, как показала пандемия, наличие специалистов-инфекционистов позволяет оборудовать в инфекционные корпуса любую больницу, если есть знания и понимание того, как правильно организовать лечебный процесс", - отметил во время открытия нового корпуса председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул: с учетом требований времени была принята программа реконструкции и модернизации инфекционных корпусов. С учетом этого и велись работы в Ивьевской ЦРБ.

На первом этаже обновленного корпуса разместилось инфекционное отделение. В нем выделены "чистая" и "грязная" зоны. Основу "грязной" зоны составляют семь полубоксов, каждый на два человека, и бокс на одного человека (15 койко-мест). Все помещения для больных обеспечены отдельными входами с улицы. В "чистой" зоне помещения для медицинского персонала. Учтены все современные требования в плане оборудования отделения. Например, обеспечены точки подачи кислорода.

Второй этаж разделен на две части. В одной из них расположена клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Во второй - отделение дневного пребывания на 20 койко-мест.

Кроме того, благоустроена территория, создана безбарьерная среда. С открытием инфекционного корпуса учреждение возвращается в обычный режим работы. В основном корпусе больницы продолжат оказывать стационарную помощь пациентам с неинфекционной патологией.

Как сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, в регионе продолжают улучшать материальную базу медучреждений. В Гродно строится онкодиспансер - первую очередь введут до конца года. Продолжается реконструкция хирургического корпуса университетской клиники. Прорабатываются планы по возведению новых корпусов городской больницы №2 в Гродно. Кроме того, ведутся строительные работы в учреждениях здравоохранения в районах области, планируется создание и межрайонных инфекционных центров.-0-