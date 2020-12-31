Завод по производству специальной электроники в Браславе начнет работу в 2021 году

31 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В первой половине 2021 года завершится реализация инвестпроекта по производству специальной электроники для крупногабаритных машин, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Браславского райисполкома Елена Бабинская.

Унитарное предприятие "Завод специальной электроники "Заряд" с российским капиталом является разработчиком и производителем электронных и электромеханических изделий, в том числе реле электронных, блоков коммутации, переключателей клавишных и автосветотехники для работы в тяжелых условиях эксплуатации. У предприятия уже имеется один производственный цех в агрогородке Друйск Браславского района. Часть основного оборудования уже закуплена, сейчас на объекте ведутся наладочные работы. Здесь создано 10 рабочих мест для жителей Браславского района. Пустить предприятие в строй планируют в первом полугодии 2021 года.

"Продукция этого предприятия будет преимущественно экспортно ориентированной и импортозамещающей. Основное направление поставок - Россия. В реализацию данного проекта инвестировано более Br503 тыс. В настоящее время предприятие ведет работу в сфере совместного производства ряда изделий с оршанским ОАО "Завод приборов автоматического контроля", - рассказала Елена Бабинская.

Инвестпроекты стали для Браславского района своеобразной визитной карточкой. В этом году в регионе появилось еще одно предприятие - по производству строительных сборных металлоконструкций. На реализацию этого проекта было привлечено $370 тыс. иностранных инвестиций. В производственном цеху предприятия установлен станок-робот, который выполняет все основные функции по изготовлению востребованной продукции. Новое предприятие уже успело завоевать свою нишу на рынке Беларуси и ближнего зарубежья. Его учредитель - латышский инвестор. Соответственно, и главным рынком сбыта стала Латвия.

Говоря об экспортном потенциале района, заместитель председателя райисполкома отметила, что 82% производимой частными субъектами промышленной продукции отгружается в Латвию. Это обусловлено прежде всего близостью балтийской страны к белорусскому региону и крепкими экономическими и социокультурными связями. Также браславские товары поступают в Литву, Польшу, Германию, Бельгию, Нидерланды.

В целом экономика района показала хорошие результаты в этом году, несмотря на сложности из-за пандемии. "В этом году обеспечен прирост поступлений в местный бюджет, все отрасли экономики работают с чистой прибылью, растет заработная плата и производительность труда, обеспечен прирост валютной выручки. За 11 месяцев 2020 года промышленной продукции произведено на Br18,3 млн", - подчеркнула Елена Бабинская.

Не отстали и аграрии района. Рост производства валовой сельхозпродукции за январь-октябрь составил более 100% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Лидером в агропромышленном секторе традиционно является СПК "Маяк Браславский". На долю предприятия приходится половина объема производства сельскохозяйственной продукции района.-0-