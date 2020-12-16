Завод в Шклове осваивает производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Завод газетной бумаги" (Шклов) осваивает производство нового вида востребованной на рынке продукции - бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"На заводе уже получили первую партию бумаги-основы. Она прошла лабораторные исследования. Шкловская бумага-основа поступила на белорусские плитные заводы ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Мостовдрев" и ОАО "Речицадрев" для подтверждения ее технических параметров. Бумага будет использована в производстве ламинированных древесных плит", - рассказали в пресс-службе.

Актуальность этого проекта обусловлена вводом в эксплуатацию новых и модернизацией существующих мощностей по выпуску древесных плитных материалов (ДСП, МДФ). Отечественные производители древесных ламинированных плит нуждаются в бумаге-основе, которая используется в качестве как нижних скрепляющих, так и верхних декоративных слоев плит. "Получив такой продукт в Беларуси, мы решим вопрос импортозамещения сырья и материалов, используемых в производстве древесных плит. С выходом на проектные мощности предприятие сможет в полной мере обеспечить потребности деревообрабатывающей отрасли страны в декоративных видах бумаги, а также экспортировать данную продукцию на рынки ближнего и дальнего зарубежья", - отметили в "Беллесбумпроме".

На Заводе газетной бумаги доработали бумагоделательную машину, установленную в 2016 году по инвестиционному проекту. Целью доработки оборудования было получить продукт с более высокой добавленной стоимостью. С 2017 года на новом производстве выпускаются такие виды продукции, как офсетная, беленая упаковочная и мешочная бумага. В качестве сырья используется отечественная сульфатная беленая целлюлоза, которую производят на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Эти виды бумаги пользуются устойчивым спросом как на внутреннем, так и внешнем рынках - более 80% произведенной заводом бумаги экспортируется. При этом добавленная стоимость ниже, чем та, которую можно получать, если выпускать на этом же оборудовании бумагу-основу для декоративных облицовочных материалов - ламинированных древесных плит (для производства мебели или ламината).-0-