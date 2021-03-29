29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание охраны в Столбцах продано на аукционе с превышением цены почти в 700 раз, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Комитет "Минскоблимущество" провел аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности Беларуси, с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине (сейчас 1 БВ - Br29).

В ходе торгов за одноэтажное здание военизированной охраны, расположенное в Столбцах, боролись сразу шесть участников. В результате начальная цена объекта недвижимости увеличилась почти в 700 раз.

Приобретенное недвижимое имущество новый собственник планирует использовать под складские помещения.

С подробной информацией о выставленных на продажу объектах недвижимости, расположенных на территории Минской области, можно ознакомиться на сайте комитета "Минскоблимущество" или по телефонам: 8 (017) 500 47 11, 516 80 54.-0-