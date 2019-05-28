Земельные участки под проекты мусоропереработки в Минске утвердят в ближайшие дни

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до конца мая утвердят документы для выделения земельных участков под проекты мусоропереработки. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Валентина Барковская, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время получено положительное заключение Главгосстройэкспертизы по участкам площадью 15,2 га и около 8 га в районе полигона твердых коммунальных отходов Тростенецкий для размещения предприятий по переработке мусора. В мае этого года планируется утверждение соответствующих градостроительных паспортов, после чего в Минске появятся земельные участки, предназначенные для целей мусоропереработки, на которых возможно в том числе строительство предприятий по производству RDF-топлива. Совместно с "Минскэнерго" прорабатывается вопрос энергетического использования всей перерабатываемой части ТКО Минска - около 500-550 тыс. т в год", - рассказала Валентина Барковская.

По ее словам, решение вопроса о переработке твердых коммунальных отходов (включая извлечение вторсырья и утилизацию остатков) ведется параллельно с развитием сортировочных мощностей и раздельного сбора отходов. Это и выявление организаций, которые игнорируют задачу по сбору ВМО, и установка контейнеров для раздельного сбора. Мусоросортировка и переработка потенциально могут дополнительно нарастить объемы сбора вторсырья на 20-25 тыс. т и 27-40 тыс. т в год соответственно. "Важно и то, что технологии мусоропереработки обеспечивают максимально возможное сокращение объемов захоронения отходов", - заключила Валентина Барковская.-0-