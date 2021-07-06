Жилищные вопросы преобладали на приеме граждан у Рыженкова в Брагине

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 6 июля 2021
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:00 Фонд помощи детям и взрослым "Дом Ангела" проведет в Минске благотворительный аукцион Общество
15:49 Новый пункт регистрации транспорта начал работу в Минске Регионы
15:46 Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в службе занятости Минска Регионы
15:43 Почти 40% переболевших COVID-19 испытывают последствия по прошествии 7-9 месяцев - ученые Общество
15:38 Женщина попала под колеса троллейбуса в Минске Происшествия
15:37 Землетрясение магнитудой 5 произошло в Иране В мире
15:36 На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 76 абитуриентов Общество
15:29 Число жертв при подтоплениях в Краснодарском крае увеличилось до четырех - погиб еще один ребенок В мире
15:22 Борисовчанин задержан за незаконный доступ к чужим видеокамерам Происшествия
15:14 Один абитуриент удален за мобильный телефон с ЦТ по географии Общество
15:11 В Испании прошли столкновения протестующих и полиции В мире
15:07 Даже в парламентских структурах ОБСЕ в обсуждениях растет градус конфронтационности - Савиных Политика
15:05 В аэропорту Дюссельдорфа мужчина напал с ножом на человека В мире
14:55 В Кобрине при столкновении легковушек на перекрестке пострадали 3 человека Происшествия
14:40 Жилищные вопросы преобладали на приеме граждан у Рыженкова в Брагине Регионы
14:40 Житель Городка напал с ножом на милиционера Происшествия
14:25 Жительнице Бобруйского района вынесен приговор за оскорбление сотрудников ГАИ в интернете Происшествия
14:21 В Беларуси определили организации, имеющие право на собственное знамя Президент
14:20 Караоке-концерт, танцы с роботами и почти 1,5 км торговых рядов - чем удивит "Купалье" в Александрии Регионы
14:15 В Беларуси изменяются требования к размещению наружной рекламы Президент
14:10 Следствие рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке В мире
14:04 В Беларуси выйдет сборник с произведениями, биографиями и фото современных писателей Культура
14:00 МИД окажет содействие предприятиям и гражданам с обращениями в международные суды в связи с санкциями Общество
13:54 МИД РФ рассказал о последствиях антибелорусских санкций для экономики Литвы В мире
13:52 Никита Цмыг о том, как белорусские пловцы готовятся к Олимпиаде и чего ждут от Игр Спорт
13:50 Могилевчанка рассчиталась чужой картой за продукты, такси и подарки друзьям Происшествия
13:48 Макей: в Беларуси не будут отнимать деньги у народа ради попытки защитить Запад с его санкционной политикой Политика
13:46 В Брестской области в День Независимости родились 18 детей Регионы
13:41 XI Национальную филателистическую выставку открыли в Витебске Культура
13:36 Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
06 июля 2021, 14:40

Жилищные вопросы преобладали на приеме граждан у Рыженкова в Брагине

Максим Рыженков во время приема граждан
Максим Рыженков во время приема граждан
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Министры в июле проведут приемы граждан в регионах
Рунец проведет 6 июля личный прием граждан

6 июля, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Жилищные вопросы чаще других звучали сегодня на личном приеме, который провел в Брагинском райисполкоме первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, многодетная семья из Маложина Брагинского района в 2019 году через частную организацию начала строить дом. Была выделена кредитная линия в Br103 тыс., на строительство направили и семейный капитал. "Обещали завершить работы в этом году, но много недостроек, сарая нет. Вложили столько денег, а заселиться нам с детьми нет возможности. На носу зима, куда идти?" - переживает многодетная мать. Как было разъяснено, для завершения работ не хватает Br20 тыс. "Вопрос беру на контроль, будем разбираться", - сказал Максим Рыженков.

Обратилась и жительница Комарина. Ее дочь состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В горпоселке построили дома, однако молодая семья жилья не получила. Как было разъяснено, строили дома за счет чернобыльских средств и это арендное жилье выделили на время трудовых отношений тем специалистам, которые имели первоочередное право. Дочь заявительницы стоит на очереди на общих основаниях. На приеме обсудили варианты решения вопроса.

Еще один жилищный вопрос сняли до обращения заявительницы на прием. В доме, в котором жила сельчанка из деревни Тельман, случился пожар. Ей разъяснили алгоритм действий и озвучили возможные варианты. "Вопрос все равно остается на контроле", - сказал Максим Рыженков.

На плохое качество воды пожаловалась жительница агрогородка Бурки. "Сегодня в области реализуется программа по строительству станций обезжелезивания. Данный населенный пункт в нее включен. Сейчас занимаются проектно-сметной документацией", - пояснил заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский.

"То, что люди на приеме поднимают вопросы создания комфортных условий жизни, строительства жилья, говорит о том, что они хотят закрепиться здесь, более серьезно пустить здесь корни", - считает Максим Рыженков.

Звучали на приеме и другие темы. Со своей проблемой приехала жительница Дзержинского района Минской области. Она и ее бывший супруг в начале 1990-х годов начали вести фермерско-крестьянское хозяйство. Однако муж постоянно избивал женщину. "В 2010 году мы договорились: часть продукции он продает зимой, другую часть я - весной. Однако 6 марта скорая забрала меня с разбитой головой", - привела один из примеров заявительница. По ее словам, за 11 лет в отношении мужчины было пять уголовных дел.

"Он обратился в суд, чтобы выселить меня и детей из дома, чтобы я не пользовалась никаким имуществом", - подчеркнула жительница столичного региона. Суд вынес определение: за женщиной признали часть жилого дома, часть сельхозпомещений. "Определение вступило в законную силу, но воспользоваться имуществом я не могу. Как не могу и жить спокойно, ведь человек чувствует свою безнаказанность", - описала положение дел обратившаяся на прием.

Максим Рыженков отметил, что на следующей неделе планирует выезд в Дзержинский район и эту ситуацию рассмотрят на месте со специалистами.

Жительница Светлогорска рассказала, что при расчете за ЖКУ в ноябре 2020 года за горячую воду ей выставили 20 кубометров, но показаний счетчиков женщина не давала. После проверки ей пояснили: ошибку допустила кассир, однако нужен контрольный съем показаний приборов учета воды и поверка счетчиков. По словам заявительницы, и временные счетчики, и счетчики из обменного фонда установили с нарушениями, в документах были допущены ошибки.

"Поручение заместителю председателя облисполкома - разберитесь, оцените действия должностных лиц. Если будет доказана их некомпетентность, они будут наказаны", - сказал Максим Рыженков.

Вопрос пересечения государственной границы озвучил мужчина из Комарина, который является жителем Украины и имеет временную регистрацию на один год в горпоселке. Он объяснил: в Украину ему нужно попасть, чтобы решить некоторые вопросы - с пенсией, по социальным аспектам, по документам.

Максим Рыженков напомнил, что из-за пандемии были установлены ограничения: временно приостановлено пересечение госграницы. Однако в исключительных случаях разовое решение о пропуске может быть принято председателем Госпогранкомитета или уполномоченным должностным лицом. "Есть установленный порядок, которому надо следовать", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента.

С просьбой о помощи обратилась жительница Брагина. Ее сын попал в серьезную аварию, сейчас лежит в Речицкой ЦРБ в реанимации. Прогнозы врачей неутешительные. "Может, можно, чтобы нейрохирург из Минска осмотрел сына?" - просила женщина. Вопросом занимается министр здравоохранения.-0-

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брагин Гомельская область обращения граждан Рыженков
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Новый пункт регистрации транспорта начал работу в Минске
Фото из архива Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в службе занятости Минска
На концерте. Фото из архива Караоке-концерт, танцы с роботами и почти 1,5 км торговых рядов - чем удивит "Купалье" в Александрии
Фото из архива В Брестской области в День Независимости родились 18 детей
Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области
Фото из архива В Минске сегодня на пр.Партизанском временно ограничат движение
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: использование санкций для давления на страну - это шантаж в международном масштабе
"Отсутствие эффекта от санкций" - Головченко назвал главную контрсанкцию Беларуси
Совмин утвердил план работы на II полугодие
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ в Minsk World! Продавайте старую квартиру и получайте СКИДКУ на новую!
Топ-новости
"Беларусь хотят превратить в отстойник" - Лукашенко высказался о борьбе с нелегальной миграцией на границе
Лукашенко о противодействии санкционным мерам: главное - чтобы не пострадал белорусский народ
МИД окажет содействие предприятиям и гражданам с обращениями в международные суды в связи с санкциями
Жилищные вопросы преобладали на приеме граждан у Рыженкова в Брагине
В Беларуси изменяются требования к размещению наружной рекламы
На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 76 абитуриентов
Венецианскую комиссию проинформировали о подготовке предложений по изменению Конституции Беларуси
Шпаковский: Литва активно добивалась санкций против Беларуси, а в результате сама от них пострадает
Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области
Стенд белорусских производителей будет представлен на продовольственной выставке в Дубае
Министры в июле проведут приемы граждан в регионах
Санэпидслужба назвала пляжи, где запрещено или ограничено купание
Мусиенко: попытка госпереворота и терактов, санкции говорят о том, что сейчас переломное время
Новые требования к рекламе риелторами недвижимости устанавливаются с 8 июля
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.