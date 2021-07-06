Жилищные вопросы преобладали на приеме граждан у Рыженкова в Брагине

6 июля, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Жилищные вопросы чаще других звучали сегодня на личном приеме, который провел в Брагинском райисполкоме первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, многодетная семья из Маложина Брагинского района в 2019 году через частную организацию начала строить дом. Была выделена кредитная линия в Br103 тыс., на строительство направили и семейный капитал. "Обещали завершить работы в этом году, но много недостроек, сарая нет. Вложили столько денег, а заселиться нам с детьми нет возможности. На носу зима, куда идти?" - переживает многодетная мать. Как было разъяснено, для завершения работ не хватает Br20 тыс. "Вопрос беру на контроль, будем разбираться", - сказал Максим Рыженков.

Обратилась и жительница Комарина. Ее дочь состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В горпоселке построили дома, однако молодая семья жилья не получила. Как было разъяснено, строили дома за счет чернобыльских средств и это арендное жилье выделили на время трудовых отношений тем специалистам, которые имели первоочередное право. Дочь заявительницы стоит на очереди на общих основаниях. На приеме обсудили варианты решения вопроса.

Еще один жилищный вопрос сняли до обращения заявительницы на прием. В доме, в котором жила сельчанка из деревни Тельман, случился пожар. Ей разъяснили алгоритм действий и озвучили возможные варианты. "Вопрос все равно остается на контроле", - сказал Максим Рыженков.

На плохое качество воды пожаловалась жительница агрогородка Бурки. "Сегодня в области реализуется программа по строительству станций обезжелезивания. Данный населенный пункт в нее включен. Сейчас занимаются проектно-сметной документацией", - пояснил заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский.

"То, что люди на приеме поднимают вопросы создания комфортных условий жизни, строительства жилья, говорит о том, что они хотят закрепиться здесь, более серьезно пустить здесь корни", - считает Максим Рыженков.

Звучали на приеме и другие темы. Со своей проблемой приехала жительница Дзержинского района Минской области. Она и ее бывший супруг в начале 1990-х годов начали вести фермерско-крестьянское хозяйство. Однако муж постоянно избивал женщину. "В 2010 году мы договорились: часть продукции он продает зимой, другую часть я - весной. Однако 6 марта скорая забрала меня с разбитой головой", - привела один из примеров заявительница. По ее словам, за 11 лет в отношении мужчины было пять уголовных дел.

"Он обратился в суд, чтобы выселить меня и детей из дома, чтобы я не пользовалась никаким имуществом", - подчеркнула жительница столичного региона. Суд вынес определение: за женщиной признали часть жилого дома, часть сельхозпомещений. "Определение вступило в законную силу, но воспользоваться имуществом я не могу. Как не могу и жить спокойно, ведь человек чувствует свою безнаказанность", - описала положение дел обратившаяся на прием.

Максим Рыженков отметил, что на следующей неделе планирует выезд в Дзержинский район и эту ситуацию рассмотрят на месте со специалистами.

Жительница Светлогорска рассказала, что при расчете за ЖКУ в ноябре 2020 года за горячую воду ей выставили 20 кубометров, но показаний счетчиков женщина не давала. После проверки ей пояснили: ошибку допустила кассир, однако нужен контрольный съем показаний приборов учета воды и поверка счетчиков. По словам заявительницы, и временные счетчики, и счетчики из обменного фонда установили с нарушениями, в документах были допущены ошибки.

"Поручение заместителю председателя облисполкома - разберитесь, оцените действия должностных лиц. Если будет доказана их некомпетентность, они будут наказаны", - сказал Максим Рыженков.

Вопрос пересечения государственной границы озвучил мужчина из Комарина, который является жителем Украины и имеет временную регистрацию на один год в горпоселке. Он объяснил: в Украину ему нужно попасть, чтобы решить некоторые вопросы - с пенсией, по социальным аспектам, по документам.

Максим Рыженков напомнил, что из-за пандемии были установлены ограничения: временно приостановлено пересечение госграницы. Однако в исключительных случаях разовое решение о пропуске может быть принято председателем Госпогранкомитета или уполномоченным должностным лицом. "Есть установленный порядок, которому надо следовать", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента.

С просьбой о помощи обратилась жительница Брагина. Ее сын попал в серьезную аварию, сейчас лежит в Речицкой ЦРБ в реанимации. Прогнозы врачей неутешительные. "Может, можно, чтобы нейрохирург из Минска осмотрел сына?" - просила женщина. Вопросом занимается министр здравоохранения.-0-

Фото Сергея Холодилина