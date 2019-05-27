Жилье для медиков начнут строить в Лесковке в 2020 году

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Жилье для сотрудников РНПЦ НИИ онкологии им. Александрова и Минской областной клинической больницы, входящих в жилищно-строительные кооперативы "Стриж-11" и "Пентхаус" соответственно, начнут строить в 2020 году в Лесковке (Минский район). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Минского райисполкома Иван Крупко по итогам рассмотрения обращений, поступивших к "Большому разговору с Президентом".

"В прошлом году был рассмотрен генплан Боровлян. Место для застройки ЖСПК "Стриж-11" и ЖСПК "Пентхаус" определено в Лесковке - глава государства согласовал выделение 9,5 га земли. На этом участке будет построено 1,5 тыс. квартир, а также поликлиника, школа и детский сад", - рассказал Иван Крупко.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Строительство жилья начнется в 2020 году и по проекту продлится от 6 до 12 месяцев. "B 2020-2021 году люди, которые состоят в этих двух кооперативах, получат свои квартиры", - отметил глава райисполкома.

Накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-