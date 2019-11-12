Жилье для работников, теплая спецодежда - Сивак ответил на вопросы водителей троллейбусов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 12 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:57 Ван дер Беллен: Австрия ценит интерес Беларуси к углублению отношений, и он взаимен Политика
16:54 Жительница Речицкого района обманом получила более Br1,5 тыс. Происшествия
16:52 Посол Беларуси вручил верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии Политика
16:47 Беларусь и Италия проведут конкурс совместных научно-технических проектов Общество
16:32 При участии А1 подписана декларация о развитии 5G между Австрией и Беларусью Технологии
16:22 Защитник Роман Дюков вернулся в минское "Динамо" после одного проведенного матча за "Юность" Спорт
16:22 Конференция Евразийской ассоциации оценки качества образования пройдет в Минске 14-15 ноября Общество
16:21 Белорусские и зарубежные компании инвестируют в модернизацию лабораторий БрГТУ Регионы
16:16 Отсутствие золотых наград у белорусских самбистов на ЧМ связано с травмами - главный тренер сборной Спорт
16:11 В Брестской области число больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается Регионы
16:08 ФОТОФАКТ: Как пустыня Гоби превращается в "Красное море" Калейдоскоп
16:05 Правоохранители пресекли канал вывоза белорусок за границу для занятия проституцией Происшествия
15:52 Минск и Шанхай установили побратимские связи Регионы
15:33 Транспорт и жилье, ремонт домов и улиц - Лавринович провел прием граждан в Новогрудке Регионы
15:29 Римашевский рассказал о реставрации площади Победы Регионы
15:26 Лукашенко ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни Президент
15:21 Петришенко считает эффективным формат совместной коллегии минздравов Беларуси и России Общество
15:17 Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое Общество
15:15 Лукашенко о Беларуси: мы абсолютно открытая страна Президент
15:12 Жилье для работников, теплая спецодежда - Сивак ответил на вопросы водителей троллейбусов Регионы
15:03 Правительство Молдовы во главе с Майей Санду отправлено в отставку В мире
14:59 Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией Президент
14:53 Перечень запрещенных наркотиков и психотропов расширен в Беларуси Общество
14:40 Три станции новой линии минского метро готовы на 85-95% Регионы
14:29 Могилев присоединился к акции "Во славу общей Победы!" Регионы
14:26 На месте пожара на территории парка боевых машин в Гродно работает комиссия Минобороны Происшествия
14:22 "Медпласт" реализует инвестпроект по производству вакуумных систем взятия крови Регионы
14:17 Количество больных сахарным диабетом в Витебской области с начала года выросло на 4 тыс. человек Регионы
14:14 Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована Регионы
14:04 ФОТОРЕПОРТАЖ: Конкурс "Лесоруб-2019" прошел в Полоцке Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
12 ноября 2019, 15:12

Жилье для работников, теплая спецодежда - Сивак ответил на вопросы водителей троллейбусов

Анатолий Сивак. Фото из архива
Анатолий Сивак. Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост заработной платы, обеспечение нуждающихся жильем, комфортные условия труда - такие вопросы звучали на встрече председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака с трудовым коллективом троллейбусного парка №3 ГП "Минсктранс", передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Сивак признался, что встреча организована по его инициативе. "Это связано с тем, что от парка ранее поступали жалобы на определенные проблемы", - пояснил он. А после краткого доклада директора филиала мэр попросил руководство предприятия подготовить и изложить свои предложения по повышению заработной платы работников.

Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантированаСивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована
В частности, для троллейбусного парка №3 предусматривается до конца года поставить 70 троллейбусов. В следующем году должны быть закуплены еще 150 единиц.

Один из работников поинтересовался, какие есть возможности для улучшения жилищных условий для тех, кто стоит в очереди по месту работы. Анатолий Сивак разъяснил сложности, связанные с выделением участка под строительство для предприятия, а также ситуацию с общегородской очередью (по его словам, сейчас это около 200 тыс. человек). "Как только начнем больше строить жилья для нуждающихся, помимо направлений от исполкомов на строительство часть квартир можем распределять и нашим коммунальным предприятиям, - предложил выход Анатолий Сивак. - Могу пообещать, что в следующем году предложим на распределение вашему предприятию часть квартир (потребность покажете). Эти квартиры построит УКС. В течение года человек получит квартиру. А когда строит предприятие, этот процесс растягивается, возникают проблемы".

При этом председатель Мингорисполкома отдельно остановился на вопросе капитального ремонта жилфонда. Полгода велась работа по устранению недостатков, в итоге план в 700 тыс. кв.м выполняется со скрипом. Проблема в том, что серьезных, ответственных подрядчиков недостаточно.

Прозвучал вопрос о возможности утеплить спецодежду водителей, на что мэр столицы отреагировал, что "не видит для этого никаких проблем". Он обратил внимание, что при покупке подвижного состава надо учитывать условия в кабине для водителей. И ответственность за это лежит на руководстве филиала и самого "Минсктранса".

Волнует мэра и состояние некоторых дворовых территорий, улиц на окраинах города. "Много недостатков, все они точечные. У нас готовы построить большой объект и не любят работать точечно. Сейчас мы этим в плановом порядке занимаемся. И считаем своей обязанностью навести для начала элементарный порядок", - подчеркнул Анатолий Сивак.

Водителей тоже беспокоит состояние городских дорог. На что Анатолий Сивак отметил: ямочный ремонт самый дорогой, для бюджета - самый неправильный. "Мы от этого уходим. В прошлом году тонкими слоями накрыли 600 тыс. кв.м асфальтного покрытия, а ямочный ремонт произвели на 150 тыс. кв.м. В этом году тонкими слоями накрыли 1 млн кв.м, а ямочным - менее 100 тыс. кв.м. Перераспределяем финансовые потоки. Постепенно вы станете меньше видеть проблем на дорогах", - заверил глава Мингорисполкома. Также будет более тщательным видеонаблюдение и жестче меры ответственности для водителей за движение по выделенной полосе для общественного транспорта.

"Бюджет Минска почти на 100% направлен на городские проблемы, социальные нужды: образование, медицина, спорт, культура, инфраструктура. Это не только инфраструктура основных городских магистралей, путепроводов, но и частных секторов, - отметил мэр. - В целом город будет развиваться только в лучшую сторону. Он зарабатывает достаточно средств. Главное разумно ими распоряжаться. А для этого власти надо чаще общаться с населением".

В завершение встречи Анатолий Сивак потребовал от руководства предприятия, чтобы возникающие проблемы не замалчивались. Смотреть на жалобы работников надо не только с позиции руководителя, но подходить по-человечески, индивидуально. А работников заверил, что открыт для любых сигналов - к нему всегда можно записаться на прием, позвонить на прямую линию.-0-

Новые электробусы позволили троллейбусному парку №3 Минска увеличить объемы перевозокНовые электробусы позволили троллейбусному парку №3 Минска увеличить объемы перевозок
Парк перевозит пассажиров по 16 маршрутам, из них 13 троллейбусных и 3, на которых работают электробусы. Всего их обслуживают 219 машин: 200 троллейбусов и 19 электробусов.

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
встречи Минск Сивак транспорт
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Белорусские и зарубежные компании инвестируют в модернизацию лабораторий БрГТУ
Процедура диагностики пациента на сахарный диабет. Фото из архива В Брестской области число больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается
Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае Минск и Шанхай установили побратимские связи
Иван Лавринович Транспорт и жилье, ремонт домов и улиц - Лавринович провел прием граждан в Новогрудке
Площадь Победы. Фото из архива Римашевский рассказал о реставрации площади Победы
Фото из архива Три станции новой линии минского метро готовы на 85-95%
Главное
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией
В Беларуси подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента
Беларусь и ЕС наладили регулярный и широкий диалог - Шубель
В Беларуси проходит досрочное голосование на парламентских выборах
Топ-новости
Лукашенко ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни
Ван дер Беллен: Австрия ценит интерес Беларуси к углублению отношений, и он взаимен
Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое
МВД: избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойном режиме
ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман
Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков
Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована
Перечень запрещенных наркотиков и психотропов расширен в Беларуси
Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии
Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок продовольствия - Хотько
В ЕАЭС обсуждается возможность регулирования цен на сахар - Шустов
Беларусбанк предупреждает о возможных сбоях в программном обеспечении
"Белоруснефть" досрочно выполнила годовой план по бурению боковых стволов
Беларусь заинтересована в изучении шведского опыта по достижению ЦУР - Щеткина
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.