Жилье для работников, теплая спецодежда - Сивак ответил на вопросы водителей троллейбусов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост заработной платы, обеспечение нуждающихся жильем, комфортные условия труда - такие вопросы звучали на встрече председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака с трудовым коллективом троллейбусного парка №3 ГП "Минсктранс", передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Сивак признался, что встреча организована по его инициативе. "Это связано с тем, что от парка ранее поступали жалобы на определенные проблемы", - пояснил он. А после краткого доклада директора филиала мэр попросил руководство предприятия подготовить и изложить свои предложения по повышению заработной платы работников.

Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована В частности, для троллейбусного парка №3 предусматривается до конца года поставить 70 троллейбусов. В следующем году должны быть закуплены еще 150 единиц.

Один из работников поинтересовался, какие есть возможности для улучшения жилищных условий для тех, кто стоит в очереди по месту работы. Анатолий Сивак разъяснил сложности, связанные с выделением участка под строительство для предприятия, а также ситуацию с общегородской очередью (по его словам, сейчас это около 200 тыс. человек). "Как только начнем больше строить жилья для нуждающихся, помимо направлений от исполкомов на строительство часть квартир можем распределять и нашим коммунальным предприятиям, - предложил выход Анатолий Сивак. - Могу пообещать, что в следующем году предложим на распределение вашему предприятию часть квартир (потребность покажете). Эти квартиры построит УКС. В течение года человек получит квартиру. А когда строит предприятие, этот процесс растягивается, возникают проблемы".

При этом председатель Мингорисполкома отдельно остановился на вопросе капитального ремонта жилфонда. Полгода велась работа по устранению недостатков, в итоге план в 700 тыс. кв.м выполняется со скрипом. Проблема в том, что серьезных, ответственных подрядчиков недостаточно.

Прозвучал вопрос о возможности утеплить спецодежду водителей, на что мэр столицы отреагировал, что "не видит для этого никаких проблем". Он обратил внимание, что при покупке подвижного состава надо учитывать условия в кабине для водителей. И ответственность за это лежит на руководстве филиала и самого "Минсктранса".

Волнует мэра и состояние некоторых дворовых территорий, улиц на окраинах города. "Много недостатков, все они точечные. У нас готовы построить большой объект и не любят работать точечно. Сейчас мы этим в плановом порядке занимаемся. И считаем своей обязанностью навести для начала элементарный порядок", - подчеркнул Анатолий Сивак.

Водителей тоже беспокоит состояние городских дорог. На что Анатолий Сивак отметил: ямочный ремонт самый дорогой, для бюджета - самый неправильный. "Мы от этого уходим. В прошлом году тонкими слоями накрыли 600 тыс. кв.м асфальтного покрытия, а ямочный ремонт произвели на 150 тыс. кв.м. В этом году тонкими слоями накрыли 1 млн кв.м, а ямочным - менее 100 тыс. кв.м. Перераспределяем финансовые потоки. Постепенно вы станете меньше видеть проблем на дорогах", - заверил глава Мингорисполкома. Также будет более тщательным видеонаблюдение и жестче меры ответственности для водителей за движение по выделенной полосе для общественного транспорта.

"Бюджет Минска почти на 100% направлен на городские проблемы, социальные нужды: образование, медицина, спорт, культура, инфраструктура. Это не только инфраструктура основных городских магистралей, путепроводов, но и частных секторов, - отметил мэр. - В целом город будет развиваться только в лучшую сторону. Он зарабатывает достаточно средств. Главное разумно ими распоряжаться. А для этого власти надо чаще общаться с населением".

В завершение встречи Анатолий Сивак потребовал от руководства предприятия, чтобы возникающие проблемы не замалчивались. Смотреть на жалобы работников надо не только с позиции руководителя, но подходить по-человечески, индивидуально. А работников заверил, что открыт для любых сигналов - к нему всегда можно записаться на прием, позвонить на прямую линию.-0-

Новые электробусы позволили троллейбусному парку №3 Минска увеличить объемы перевозок Парк перевозит пассажиров по 16 маршрутам, из них 13 троллейбусных и 3, на которых работают электробусы. Всего их обслуживают 219 машин: 200 троллейбусов и 19 электробусов.