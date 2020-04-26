Жилье, дороги, места для досуга - как будет развиваться Пинск до 2025 года

Совет Министров утвердил генеральный план Пинска. Он предусматривает стратегию развития города до 2025 года. Какие инфраструктурные изменения ожидают город в ближайшие годы, корреспондент БЕЛТА узнала у начальника управления архитектуры и градостроительства Пинского горисполкома Ильи Крюковского.

Пинск - один из древнейших и третий по величине город Брестской области. Ожидается, что к 2025 году его население вырастет примерно до 146 тыс. человек. При этом город будет развиваться в существующих границах. "В первую очередь генплан предусматривает сохранение исторической планировки городского ядра. Он определяет зоны для строительства многоквартирного и индивидуального жилья, дополнительных производственных площадок, развивает и усиливает транспортный каркас с системой пешеходных связей", - обозначил основные аспекты Илья Крюковский.

Во главе угла - жилищное строительство

Под жилищное строительство планируется выделить 163,5 га. Оно будет вестись за счет уплотнения, сноса ветхих строений, освоения бывших промышленных зон и несельскохозяйственных земель. В частности, несколько кварталов многоэтажных домов вырастут вдоль улицы Янищиц (бывшая воинская часть). Еще один участок под многоквартирное жилье отведен рядом с микрорайоном Жемчужный. Речь идет о территории, примыкающей к реке Пина. В новых микрорайонах генплан предусматривает возведение социальной инфраструктуры, в том числе учреждений образования, здравоохранения. При возможности они могут быть размещены на первых этажах многоэтажек.

Для строительства индивидуального жилья в Пинске предлагается всего одна площадка. Она располагается в юго-западной части города вблизи деревни Жабчицы. Под частный сектор выделено около 70 га.

Участков для размещения производства хватит всем

Недостатка в производственных площадках в Пинске нет. Большинство из них можно арендовать или выкупить у крупных предприятий, которые не нуждаются в больших территориях. В перспективе инвесторы смогут разместить свое производство и на новом участке. "В прошлом генплане территория вдоль улицы Козубовского предусматривалась под многоквартирную жилую застройку. Но она была бы окружена промышленными площадками, размещать там жилье нелогично. Мы пересмотрели это решение, в результате отдадим участок от проспекта Жолтовского до улицы Достоевского под развитие инвестиционных площадок", - пояснил начальник управления архитектуры и градостроительства. Площадь участка составляет примерно 70-80 га. Возможности позволяют развивать там практически любое производство, имеется необходимая инфраструктура.

Транспортное сообщение станет более удобным

Пинск - город с большим транспортным потоком. Здесь зарегистрировано около 60 тыс. автомобилей, находящихся во владении физических и юридических лиц. В перспективе нагрузка на транспортные артерии города увеличится. Генплан предусматривает усиление и обозначение основных магистралей, соединяющих центр Пинска с микрорайонами. В частности, запланировано развитие и формирование створа ул. Железнодорожной как дублера меридиональной оси города. Сейчас она соединяется с ул. Морской и заканчивается тупиком. Железнодорожную хотят вывести на ул. Иркутско-Пинской дивизии (одновременно это автодорога Р8 Пинск - Лунинец), чтобы снизить нагрузку на центральную историческую часть.

В градостроительном документе учтена возможность строительства обхода трассы Р6 в створе ул. Достоевского с возведением моста через реку Пина. Благодаря этому центр города и его историческое ядро можно будет освободить от транзитного транспорта. Предусматривается реконструкция путепровода по ул. 60 лет Октября с организацией дополнительных съездов. Илья Крюковский подчеркнул, что оба этих проекта дорогостоящие и будут реализованы при наличии финансирования.

Собеседник добавил, что все реконструируемые улицы будут обустраиваться пешеходными и велосипедными дорожками.

Акцент - на экологичный отдых

Пинск считается вторым городом в Беларуси (после Гродно) по количеству сохранившихся архитектурных памятников. К своему наследию пинчане относятся очень трепетно, что отразилось и в генеральном плане. Исторический центр - место притяжения жителей и гостей города. Документ учитывает, что он должен развиваться с максимальным сохранением существующей планировки.

Отдельное внимание уделено благоустройству микрорайонов и зон отдыха. Концепция предполагает формирование единой системы озеленения ландшафтно-рекреационных территорий: парков и скверов, городского лесопарка, пойм рек. При этом акцент делается на водное пространство. Например, хорошие перспективы открываются перед зоной отдыха на правом берегу Пины. Там есть возможность организовать пешие и велосипедные прогулочные маршруты, видовые площадки, пункты проката, пляж и поляны для пикников. В Козляковичах предлагают благоустроить пойму реки и сделать пешеходные дорожки в районе гребной базы.

"Это две большие площадки, которые необходимо благоустраивать. При возможности продлим существующую набережную. Генплан также резервирует места для реализации коммерческих проектов. Если у инвесторов возникнет интерес, они могут построить, например, аквапарк, поле для гольфа. Возможностей немало", - сказал начальник управления архитектуры и градостроительства.

Пока специалисты различных служб работают с утвержденным генеральным планом, архитекторы уже заглядывают в будущее: изучают перспективы развития города после 2025 года.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

БЕЛТА.-0-