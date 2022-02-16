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16 февраля 2022, 11:58

Жилье, инфраструктура, дороги: что сделают для сельчан в Пинском районе в 2022 году

16 февраля, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич сегодня на заседании хозактива района рассказал, как в 2022 году будет развиваться инфраструктура в этом полесском регионе. В мероприятии принял участие глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, в этом году в Пинском районе намечено ввести в эксплуатацию 35 тыс. кв.м жилья. В том числе новоселье отметят 70 многодетных семей. В деревне Жабчицы в новом квартале на 106 участков начнут строить инфраструктуру.

Значительное внимание будет уделено улучшению качества питьевой воды. Для Пинского района это ощутимая проблема: из-за особенностей местности в воде повышенное содержание железа. В самом крупном квартале индивидуальной застройки в агрогородке Плещицы приступят к реконструкции существующего водозабора, в два раза увеличив его мощности. Будут построены сети водоснабжения и дороги. В деревне Ковнятин построят станции обезжелезивания, водопровод и резервные водозаборные скважины. Капитального ремонта ожидают водонапорные башни в агрогородке Оснежицы. В планах построить станции обезжелезивания в деревнях Кошевичи, Гончары, Лемешевичи, Вяз.

В поселке Садовый построят блочно-модульную автоматизированную котельную. Для этого из областного бюджета выделили Br1 млн. Также коммунальщики переложат почти 1,5 км тепловых сетей. "Продолжится реализация пятилетнего плана по реконструкции электрических сетей, предусматривающего использование электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. За счет собственных средств РУП "Брестэнерго" будут реконструированы сети в деревнях Подболотье, Горново, Мокрая Дубрава, Выжловичи, Кривичи, Семиховичи общей стоимостью более Br3,5 млн. Пинский зональный узел электросвязи построит волоконно-оптические линии связи и обеспечит современными услугами Красиево, Ченчицы, Кнубово, Ганьковичи", - рассказал Игорь Брилевич.

Игорь Брилевич
Игорь Брилевич

В Пинском районе также сформировали план по ремонту дорог. Помимо обновления покрытия на отдельных участках обустроят остановочные пункты. Продолжится ремонт моста через реку Ясельда на дороге Р8 Лунинец - Пинск. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрены Br4,5 млн. Кроме того, будет разработана проектная документация и выполнены работы по реконструкции участка ул.Пинской в пригородной деревне Галево. Речь идет об отрезке от квартала Весенний до въездного знака в Пинск. Для этого из средств дорожного фонда выделено Br1,8 млн.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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