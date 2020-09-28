Жилье в Смолевичах, маршруты общественного транспорта, ливневки - на контроле руководства Минска

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании обозначил задачи, выполнению которых нужно уделить особое внимание, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

При обсуждении темы жилья в Смолевичах (городе-спутнике столицы) акцент был сделан на том, что необходимо обеспечить своевременную подготовку документации, а также выполнение строительных работ в соответствии с графиком.

Поставлена также задача оптимизировать маршруты наземного пассажирского транспорта с учетом предстоящего ввода новых станций метро. О предстоящих изменениях в схемах движения и интервалах горожан предупредят заранее.

Городским службам предстоит тщательно проверить и работу ливневой канализации столицы, чтобы минимизировать риск подтоплений. Коллекторы поручено оперативно обследовать и при необходимости прочистить.

ГУВД Мингорисполкома проинформировало о росте количества краж велосипедов в городе. Поставлена задача усилить работу по развитию услуг хранения двухколесного транспорта на автомобильных стоянках, а также активизировать создание велогаражей и велопарковок во дворах жилых кварталов.-0-

Школьники столицы получат новые возможности для творчества во внеурочное время Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил выработать решения, которые дадут школьникам столицы дополнительные возможности для занятия творчеством во внеурочное время.