Жилой квартал "Дубровский форт" планируют построить в Бресте

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жилой квартал "Дубровский форт" планируют построить на северо-западе Бреста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на горисполком.

Речь идет о земельном участке на улице Лейтенанта Рябцева в микрорайоне Дубровка. Он граничит с малоэтажной усадебной жилой застройкой и лесопарковой зоной. С восточной стороны предусмотрена площадка для строительства в перспективе школы. "Цель проекта - возвести современный жилой квартал "Дубровский форт" с комфортной средой для жизни, отдыха, работы и учебы. Предусмотрено строительство пяти жилых домов переменной этажности - 5, 7, 9, 11 этажей, а также благоустройство прилегающей территории и создание инфраструктуры. В одном из жилых домов на первом этаже запроектированы встроенные офисные и торговые помещения", - указано на сайте горисполкома.

В квартале планируется построить детские игровые комплексы и площадки для отдыха взрослых. Парковки обустроят вне дворов. Будут места для зарядки электромобилей и крытые павильоны для хранения велосипедов.

"Архитектурно-планировочная концепция квартала разработана с учетом истории этой территории. На юго-западе от участка расположен Форт VIII. Фортификационное сооружение Брест-Литовской крепости построено в 1878-1888 годах. Декоративные элементы на фасадах, штукатурка, имитирующая текстуру кирпичной кладки, сдержанная цветовая гамма - отсылка к кирпичным фортификационным сооружениям. В проекте предусмотрено создание максимально озелененной территории как продолжения Дубровского леса, граничащего с участком", - пояснили в горисполкоме.

Архитектурно-планировочную концепцию "Дубровского квартала" представили на общественное обсуждение. Замечания и предложения будут рассмотрены уже в 2022 году на городском архитектурно-градостроительном совете.-0-