Жить Комфортно Хорошо

Год за годом преображается Сморгонский район. Прекрасные парки, скверы, пешеходные зоны, заасфальтированные дороги, уникальные малые архитектурные формы, множество благоустроенных мест для культурного и спортивного досуга.

Такими масштабными переменами довольны и местные жители, и гости, которые не скупятся на комплименты. Большую часть из них заслуживают работники Сморгонского РУП "ЖКХ". Ведь именно они стараются, чтобы в районе было не только чисто, но и красиво.

Сморгонское ЖКХ – стабильная многопрофильная организация, которая на протяжении долгих лет успешно обеспечивает жизнедеятельность предприятий, учреждений и организаций, населения города и всего района.

Сегодня коммунальное предприятие осуществляет различные виды деятельности: от благоустройства и озеленения улиц до содержания котельных, ремонта дорог, вывоза ТБО, обеспечения качественной питьевой водой. Прилагаются все усилия, чтобы до конца года выполнить на 100% все доведенные показатели.

– Простыми словами, мы ежедневно работаем над тем, чтобы в дома жителей нашего района бесперебойно поступали свет, тепло и вода. И с поставленными задачами коллектив ЖКХ исправно справляется, ведь представители коммунальной службы на виду круглый год, поэтому сработать некачественно мы просто не имеем права, – отмечает директорСморгонского РУП "ЖКХ" Михаил Найдич. – На балансе предприятия работают автомойка и шиномонтаж, услугами которых пользуются предприятия не только нашего региона, но и соседних.

В Сморгони реализован один из пилотных проектов в стране по применению электронагрева для теплоснабжения. Что касается водоснабжения, то на территории района уже построена одна станция обезжелезивания по программе "Чистая вода". До конца года будут введены в эксплуатацию еще две станции.

Летом коммунальщики украшают город оригинальными клумбами, подрезают деревья и кусты, одним словом, занимаются озеленением. Зимой необходимо расчистить проезжую часть и дворы от снега, посыпать дороги. Вот и сейчас не успел первый снег опуститься на дороги и тротуары, а коммунальные службы уже вышли на передовую.

Еще с середины осени коллектив ЖКХ начинает продумывать, как создать волшебную атмосферу новогоднего праздника, украшая город разноцветной иллюминацией. В начале месяца приступили к установке главной новогодней красавицы в 22 метра высотой на центральной площади Сморгони. По словам работников предприятия, установка городской елки – очень важный и ответственный процесс. Для начала смонтировали большой металлический каркас, который изготовили в своем же цеху. Пушистость ей создают около 200 молодых елочек разной высоты, которыми обшивают каркас. Завершающий этап – украшение гирляндами, шарами и мигающими огоньками. Ежегодно коммунальщики готовят для горожан специальный сюрприз – выполненный из дерева символ будущего года. В этот раз коммунальщики порадуют новыми светодиодными композициями, которые наверняка станут главными атрибутами новогоднего селфи.

К праздникам сморгонские коммунальщики готовятся с большой ответственностью. На славу потрудились при подготовке города к "Дожинкам-2019". Сегодня улицу Советскую просто не узнать: качественное асфальтовое покрытие, новые ливневки, дождеприемники, тротуары, бордюры, современное освещение. К слову, в городе уже заменено более 60% светильников на светодиодные. Недалеко от гостиницы появилась фотозона с признанием в любви родному городу. Привычный забор, окружающий городской дендропарк, заменили необычным кованым ограждением. Гостей праздника аграриев встречал обновленный Дом культуры.

Сморгонское РУП "ЖКХ" в качестве подарка жителям установило в городском парке на берегу реки Оксна беседку на солнечных панелях, в которой можно подзарядить гаджеты. Принцип работы устройства прост: панель в течение светового дня заряжает аккумулятор, передающий энергию на USB-розетки, от которых можно заряжать телефон, ноутбук и другие современные гаджеты. Одним словом, получился не только полезный объект, но и оригинальное украшение парка.

Сморгонское РУП "ЖКХ"

231042, Беларусь, Гродненская область, г. Сморгонь,

ул. Железнодорожная, 41.

Тел: 8 (01592) 4–08–28.

Сайт: smorgon-gkh.by

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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