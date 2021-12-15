Жители Брестской области чаще всего обращаются для решения вопросов ЖКХ и жилфонда

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Число обращений граждан в Брестский облисполком в январе - ноябре этого года выросло по сравнению с таким же периодом 2020-го. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестский облисполком за 11 месяцев поступило почти 4,6 тыс. письменных, устных и электронных обращений. Их число по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличилось на 15%. Треть обращений касались жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства. На втором месте вопросы архитектуры и строительства, на третьем - здравоохранения. В пятерку вошли проблемы по поводу землеустройства и землепользования, а также труда, занятости и охраны труда.

"Количество обращений граждан выросло, но они больше сосредоточились в области, городах и районах. При этом в вышестоящие организации поступило меньше обращений. Например, на 30% уменьшилось число обращений в Комитет государственного контроля, примерно на 7% - в Администрацию Президента, в Совет Министров", - сказал Юрий Шулейко.

Председатель облисполкома проанализировал ситуацию на личных приемах: каждое пятое обращение к нему разрешается положительно. "Обычно это новый вопрос, не затяжного характера. Быстро находят решение вопросы транспорта, благоустройства, ЖКХ, социальных моментов, жилья, в том числе арендного. Более затяжные и сложные касаются земли, границ, самовольных застроек. Люди их возвели, не послушав закон, а потом пытаются узаконить. Продолжают выходить на вышестоящие организации, но в итоге, как правило, не получают положительный результат. Есть закон, а самовольство и самоуправство не приветствуются", - подчеркнул губернатор.

"Можно сказать, что этот год мы отработали неплохо. Решили ряд вопросов, многие из которых требовали не одного дня и не одного месяца. Многие проблемы взяты на контроль", - добавил Юрий Шулейко.-0-