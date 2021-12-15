Поддержка фермеров и работа транспорта в Бресте обсуждались на приеме граждан у Шулейко

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прием граждан и юридических лиц провел сегодня в Бресте председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой приема стало развитие фермерского хозяйства в регионе. В частности, к Юрию Шулейко обратились владельцы белорусско-польской компании по выращиванию декоративных растений и ягодных культур. В Малоритском районе они получили участок земли и создали там питомник. Приобрели здание, где планируют обустроить климатическую комнату для черенкования. У фермеров есть планы создать инновационную плантацию по выращиванию ягод, в том числе голубики, японской жимолости и черной смородины. Они попросили поддержки в выделении земли: им нужно 300 га. В дело мужчины готовы вложить 3 млн евро, создать 100 постоянных рабочих мест, а также обеспечить сезонную занятость.

Председатель Брестского облисполкома предложил рассмотреть земли не только Малоритского района. "Обратите внимание на Ганцевичский район, который находится рядом с Барановичами и граничит с Минской областью. Там земли подходящие. Хотелось бы вам там предложить землю, если у вас есть такие серьезные намерения. Вопрос рассмотрим коллегиально и примем решение", - ответил Юрий Шулейко.

Несколько лет назад фермерством занялась супружеская пара. Они выращивают и разводят улиток в Брестском районе. По их словам, бизнес перспективный. За рубежом есть спрос на продукцию, планируют организовывать экскурсии на ферму с дегустацией блюд из улиточного мяса. Сложность в том, что фермерам не хватает научной базы для работы. Они уже начали сотрудничать с Полесским аграрно-экологическим институтом. К Юрию Шулейко супруги обратились с просьбой о содействии в развитии этого бизнеса в регионе. Возможно, удастся организовать кластер, где фермеры бы делились друг с другом опытом, а ученые помогали бы им научными разработками. Идею губернатор поддержал.

Еще две брестчанки подняли проблему транспортного обеспечения в юго-западной части города. Местные жители недовольны измененным маршрутом автобуса №14. График движения был скорректирован в связи со скорым открытием двух новых поликлиник. Однако обновленный маршрут вызывает нарекания. Юрий Шулейко поручил Брестскому горисполкому в кратчайшие сроки исправить ситуацию. "Всегда при строительстве возникают такие вопросы. Не всегда можно окончательно просчитать, насколько маршрут будет удачным и удобным для пассажиров. Город уже предпринимал шаги для качественного транспортного сообщения в том направлении, но вопрос недоработан. Думаю, в ближайшее время он будет снят. Будет что-то оптимизировано или добавлено, в том числе за счет приобретения новых автобусов в следующем году", - пояснил председатель облисполкома.

Также на прием записался Виктор Братченя. Многократный победитель международных турниров по армрестлингу рассказал о своих спортивных успехах в нынешнем году и планах на 2022-й. Атлет обратился за содействием в финансовой поддержке на подготовку к соревнованиям. Юрий Шулейко уверил рукоборца, что ему помогут.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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