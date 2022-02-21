Жители Гомельской области в 2021 году оставили 548 тыс. заявок в службу 115

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. От жителей Гомельской области в 2021 году в контакт-центр 115 и на ресурс "Моя Республика" 115.бел поступило 548 тыс. заявок, сообщил гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе создан контакт-центр, включающий службу на базе областного ЖКХ и диспетчерские в районах, напомнил Дмитрий Згурский. В 35 организациях жилищно-коммунального хозяйства и 26 горрайисполкомах, администрациях районов установлены необходимые программные продукты. Принимают заявки на 115 от населения круглосуточно - как по телефону, так и через интернет-портал "Моя республика" 115. бел.

"Всего в 2021 году в службу 115 от жителей Гомельской области поступило 548 тыс. заявок. Процент их выполнения составил 99,3", - подвел итог работы гендиректор.

Из общего числа поступивших звонков и сообщений почти половина (47,6%) была консультационно-справочного характера. В 209 тыс. случаев жители региона жаловались на неоказание либо оказание с недостатками услуг ЖКХ. Также поступило 78 тыс. платно-бытовых заявок, которые не связаны с жилищно-коммунальными услугами.

Тема водоснабжения поднималась в каждой пятой заявке, электроснабжения - в 18,4% обращений, канализации - в 12,5%, отопления - в 10%, санитарного содержания домов и дворов - в 7,6%, автомобильных дорог и тротуаров - в 3,1% сообщений.

По сравнению с 2020-м общее число заявок выросло на 10,2%. "Однако рост не всегда говорит об ухудшении качества оказания ЖКХ услуг. Все больше людей для решения проблем предпочитают обращаться не письменно в различные госорганы, а напрямую в 115. Такая динамика показывает определенный индекс доверия, рост популярности службы. Считаю, что и далее необходимо популяризировать службу 115", - подчеркнул Дмитрий Згурский.

Он добавил, что в области планомерно анализируют поступающие в районы заявки, их исполнение, а также проблемные вопросы по каждому направлению в разрезе территорий. "Программа дает возможность увидеть проблему каждого района вплоть до конкретного дома, помогает координировать работу с заявками и вести обратную связь с заявителем, позволяет оперативно принимать управленческие решения", - уточнил гендиректор.

По его информации, в минувшем году в регионе с нарушением сроков исполнили 22,6 тыс. заявок - снижение по сравнению с 2020-м более чем в два раза. На доработку в исполнительные службы возвращали 8,5 тыс. заявок (в 2020-м - 4,2 тыс.). "Эти факты говорят о повышении контроля на местах по качественному рассмотрению заявок", - считает гендиректор.

Председатель облисполкома Иван Крупко отметил, что должно быть урегулировано взаимодействие между всеми службами. Плюс по каждому району необходимо выработать дорожную карту четкой работы службы.-0-