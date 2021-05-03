Жители Могилевской области могут сообщить в КГК о дефиците или завышении стоимости лекарств

3 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жители Могилевской области могут сообщить в КГК о дефиците или завышении стоимости лекарственных средств в аптеках, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля области.

Как проинформировали в ведомстве, в регионе продолжают пресекать необоснованный рост цен. "Граждане Могилевской области могут содействовать в выявлении случаев дефицита или значительного роста цен на лекарственные препараты, направив Комитету госконтроля свои сообщения с приложением копий кассовых чеков по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by", - отметили в областном ведомстве.

Комитет госконтроля области во взаимодействии с иными государственными органами проводит мониторинг цен на лекарственные препараты в регионе. "В целом с начала года аптечные сети приняли меры по снижению розничных цен на социально значимые лекарства, - отметили в КГК Могилевской области. - При этом отдельные из них допускают нарушения лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств".

По рекомендациям контролеров принимаются меры для устранения указанных нарушений.-0-