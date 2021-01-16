Жители Новой Боровой остались без отопления - аварийная бригада устраняет проблему

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном микрорайоне Новая Боровая сегодня уже второй раз за неделю возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. На месте работает аварийная бригада, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обслуживающей организации "А-100 комфорт".

"В связи с аварией на котельной ГП "Минрайтеплосеть" в микрорайоне Новая Боровая временно отсутствует отопление. Аварийная бригада работает над устранением неполадок", - такое сообщение появилось в Telegram-канале компании.

По телефону в клиентском центре корреспонденту БЕЛТА подтвердили, что проблема уже решается. "Котельная к нам не относится. О сроках нам не сообщали, но знаем, что аварийная бригада занимается восстановительными работами. Как только неполадки устранят, мы проинформируем клиентов", - сказали в компании.

Из-за аварии в домах местных жителей температура заметно упала. У некоторых батареи еще теплые, но постепенно остывают.

Жители Новой Боровой 14 января на день также оставались без тепла в домах - причиной тому указывалась также авария на котельной. Комментарий в ГП "Минрайтеплосеть" получить не удалось.-0-