Жители Витебской области добровольно сдали почти 9 км рыболовных сетей

12 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время нерестового запрета на ловлю рыбы жители Витебской области сдали инспекторам почти 9 км рыболовных сетей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Во время запрета на лов рыбы сотрудники инспекции Витебской области выявили 110 нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, возбуждено 18 уголовных дел. Изъяты запрещенные орудия ловли. "На протяжении нерестового запрета активно проводилась профилактическая работа среди граждан. В Витебской области 62 жителя добровольно сдали 201 сеть общей длиной 8,7 км и 78 запрещенных орудий рыболовства", - отметил Вячеслав Солдатов.

Инспекторы также выявляли факты незаконной ловли рыбы. В конце мая на озере Освейском Верхнедвинского района двое местных жителей сетью добыли 301 особь различных видов рыбы общим весом 44,5 кг. Вред природе составил более Br70 тыс. Случай браконьерства выявили также в Браславском районе. По этим фактам возбуждены уголовные дела.-0-