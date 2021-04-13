Жителя Гродно наградили за поимку грабителя

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродно наградили за помощь в поимке грабителя, сообщили БЕЛТА в отделе охраны правопорядка и профилактики Гродненского ОВДТ.

Вечером 6 марта на железнодорожном вокзале в Гродно лидчанин забрал у одного из пассажиров кошелек и попытался скрыться. Рядом в это время оказался гродненец Валентин Рак. Услышав крики о помощи, он задержал грабителя и удерживал до прибытия милиции.

Сейчас подозреваемый под стражей. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.

За активную гражданскую позицию, помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка, смелость и решительность при задержании злоумышленника начальник Гродненского ОВД на транспорте подполковник милиции Дмитрий Габриельчик вручил Валентину Раку благодарность и денежную премию. Валентин Рак уже не первый раз поощряется за героизм и мужество: ранее был награжден управлением МЧС за спасение утопающего, а также помощь при пожаре.-0-