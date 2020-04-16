Жителям Гродненской области предлагают открыть велосезон в новом формате и выиграть приз

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителям Гродненской области предлагают открыть велосезон в новом формате и поучаствовать в тематическом конкурсе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.

В Гродно от масштабного открытия сезона с массовым велопробегом по улицам города отказались.

"Многие полюбившиеся спортивные мероприятия невозможно провести в обычном формате. Но в то же время индивидуальные занятия физическими упражнениями, в том числе и велопрогулки на свежем воздухе или покатушки вместе с семьей, - это уникальная возможность получить заряд бодрости, приобщиться к здоровому образу жизни", - отметили в управлении.

С учетом ситуации в регионе, с 25 апреля по 24 мая проводят акцию "ЗаРовар". Для участия необходимо сделать селфи (фото) в момент велопрогулки, зафиксировать свой GPS-трек и поделиться впечатлениями в социальных сетях с хештегом #ZaRovar. Наиболее активных участников акции наградят специальными призами.

Жюри, в состав которого будут включены представители управления спорта и туризма, спортивных организаций, спортивной общественности, выберет лучшие фото в нескольких номинациях - "Самый оригинальный", "Самый патриотический", "Самый эстетический" и другие. При наличии интересных сюжетов другой тематики организаторы могут учредить и дополнительные призы.

"Приветствуются снимки, которые подчеркивают уникальность белорусской природы, культурное и историческое наследие, архитектуру родного города, а также сюжеты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. В тренде будет и тематика здорового образа жизни, спорта", - отметили в управлении спорта и туризма. Материалы на конкурс следует присылать на электронную почту office@oblsport.grodno.by с указанием фамилии, имени, отчества автора (полностью), домашнего почтового адреса (либо электронного адреса), контактного телефона.

К слову, присоединиться к акции могут и те, у кого нет собственного велосипеда. К летнему сезону в регионе откроют работу около четырех десятков пунктов проката, где можно будет арендовать около 600 велосипедов. Около сотни велосипедов для туристов будут доступны в районе Августовского канала.-0-