Жительница Гродненского района, отметившая 18-летие в день выборов: голосую за мир и спокойствие

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Каролина Цыбульская из агрогородка Квасовка Гродненского района сегодня отмечает 18-летие. В знаменательный день она впервые поучаствовала в выборах и поделилась своими впечатлениями с корреспондентом БЕЛТА.

Этот день рождения, по словам Каролины Цыбульской, ей точно запомнится. Участие в выборах - шаг во взрослую жизнь.

"Не волновалась, скорее, было интересно, ведь раньше на избирательном участке не была. Готовилась к выборам, понимала, насколько это ответственное решение. Поэтому и определилась заранее. Голосовала за мирное небо, спокойствие и достойное будущее", - рассказала девушка. Она, к слову, является учащейся гуманитарного колледжа ГрГУ им. Янки Купалы.

Голосовала Каролина Цыбульская на Квасовском избирательном участке №14. С важным событием ее поздравила председатель участковой избирательной комиссии Светлана Буш. По традиции всем впервые голосующим вручаются памятные сувениры.

На участке, который разместился на базе центра культуры в агрогородке Квасовка, зарегистрировано около 1 тыс. избирателей. К 14.00 проголосовали свыше 60% из них. Председатель комиссии отметила хорошую активность избирателей, многие идут целыми семьями. Работает на участке и выездная торговля, проходит праздничный концерт.-0-

Фото Леонида Щеглова