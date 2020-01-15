Животноводческий комплекс на 600 голов открыли в Мозырском районе

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молочно-товарную ферму на 600 голов дойного стада открыли сегодня в деревне Гурины Мозырского района, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского облисполкома.

Животноводческий комплекс стал одним из знаковых объектов государственного предприятия "Экспериментальная база "Криничная". С его вводом общее поголовье дойного стада в хозяйстве превысит 2,5 тыс. голов. Прогнозируется, что производство молока возрастет до 18,2 тыс. т в год, при продуктивности одной коровы 7,2 т в год.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник поздравил коллектив хозяйства с открытием МТФ. Вице-премьер отметил, что комплекс позволит еще больше укрепить позиции хозяйства, повысить благосостояние работников, обеспечив достойный уровень зарплаты. "Государство поддерживает сельское хозяйство, выделяет средства на развитие как животноводства, так и агросектора. Сегодня производство молока - наиболее рентабельно в отрасли. Беларусь имеет большой экспортный потенциал и занимает прочную позицию в рейтинге поставщиков молочной продукции за рубеж", - подчеркнул он.

Одним из важнейших преимуществ нового объекта председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей назвал создание дополнительных рабочих мест, что особо важно на селе. "Традиционно Мозырский район входит в пятерку лучших в области. Здесь много передовых хозяйств, которые поставляют молоко высшего качества, создают комфортные условия для труда и жизни работников", - сказал он, пожелав коллективу экспериментальной базы успехов.

Комплекс в агрогородке Гурины представляет собой два сарая с доильно-молочным блоком. Предусмотрены скотопрогоны, выгульные дворики для животных, родильное отделение с площадкой для новорожденных телят. Есть склад для концентрированных кормов, навес для сена, силосные траншеи, крытый дезбарьер.

ОАО "Гомельагрокомплект" оснастило МТФ высокотехнологичным оборудованием. К примеру, функционал доильной установки на 32 места позволяет не только качественно доить коров, но и контролировать режим этого процесса в зависимости от молокоотдачи, выявлять заболевание маститом на ранней стадии, автоматически отделять больных коров от основного стада. Заданная программа определяет также подходящее время для осеменения. Одна из опций - специальная система контроля за здоровьем поголовья, основанная на мониторинге жевательного процесса животных.

Строительство молочно-товарного комплекса было включено в Республиканскую программу развития молочной отрасли 2010-2015 годов. На время оно было приостановлено. Дополнительный импульс в возведении МТФ придало постановление Совета Министров №1196 "О государственной программе развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы", а также решение облисполкома №551 "О перечне объектов строительства, финансируемых в 2019 году за счет кредитных средств".

Экспериментальная база "Криничная" год от года демонстрирует пример эффективной работы в агропромышленном комплексе региона. Так, по итогам 2019 года валовое производство продукции увеличилось на 12% к показателям 2018-го. По продукции животноводства прирост составил 11%. Расширение материально-технической базы будет содействовать дальнейшему развитию хозяйства.-0-