ЖКХ, банковское обслуживание и перевод жилья на электричество - Шерстнев провел телефонную линию

19 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня провел прямую телефонную линию с жителями региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой позвонила женщина из Орши. Она жаловалась, что в части пятиэтажного дома нет горячей воды. Заявительница обращалась в ЖКХ, но там проблемы не решили. Николай Шерстнев акцентировал внимание: если местные организации ЖКХ не реагируют, нужно обращаться к местным властям. При отсутствии реакции с их стороны стоит выходить на уровень области. "Много людей хотят дозвониться на прямую линию и решить свой вопрос. А этот вопрос должен решаться на месте", - отметил губернатор и поручил разобраться с проблемой.

Следующий звонок поступил из Полоцка. Женщина жаловалась, что в доме протекает крыша. На потолке в квартире образовалось огромное пятно, из которого капает вода. Полочанка в течение двух месяцев обращалась в ЖКХ, райисполком. Ей обещали, что решат проблему после проведения закупок, тендеров и других регламентированных процедур. "Течь крыши - это как пожар. Эту проблему нужно решать оперативно, не ждать, пока уладят все формальности по тендерам. Если сами не можете решить, почему ко мне не обратились? Вы же прекрасно понимаете, что течь крыши - это серьезная проблема для людей", - обратился Николай Шерстнев к полоцкой власти. Он сразу же дал поручение провести служебную проверку и привлечь виновных к ответственности. В подобных ситуациях нельзя медлить, подчеркнул губернатор.

Житель поселка Светлый Витебского района позвонил насчет нестандартной проблемы, с которой раньше никто не обращался. Мужчина хочет один свою квартиру в доме перевести на обслуживание электричеством. Специалистам поручено изучить вопрос, возможно ли по закону так сделать, и дать ответ. Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Юрий Дядело рассказал: в Витебской области определены 23 дома, которые без создания дополнительной инфраструктуры можно перевести на отопление, горячее водоснабжение и приготовление еды за счет электроэнергии. Этой работой намерены заняться в 2022 году после обсуждения с жителями.

Еще один звонок поступил из агрогородка Яново Сенненского района. В нем и соседних деревнях живут около 700 человек. Житель агрогородка рассказал, что у них хотят закрыть отделение Беларусбанка. Это болезненная тема для сельчан. Они уже обращались с этим к депутату Палаты представителей Александру Дубову в письме, которое подписали 140 человек. Председатель Витебского облисполкома заверил, что обратится к председателю правления банка, чтобы урегулировать этот вопрос. Очевидно, пожилые люди не знают, как пользоваться интернет-банкингом и обслуживание непосредственно в банке для них единственная возможность оплатить услуги и снять деньги.

Во время телефонной линии губернатор также заострил внимание чиновников и специалистов ЖКХ на важности быть открытыми с людьми. Если есть вопросы, которые решить нельзя, потому что, например, не позволяет закон, то так заявителям и нужно говорить, аргументируя свой ответ. Тянуть с устранением проблем недопустимо, потому что за каждым обращением - человек и его семья, добавил Николай Шерстнев.

Сегодня на прямую телефонную линию дозвонились около 20 человек из Витебска, Новолукомля, Сенненского, Оршанского, Лиозненского и Витебского районов. Люди обращались также с проблемами транспорта, отопления в доме, освещения улиц в деревне, вопросами медицины и работы торговой сети. Один человек позвонил с благодарностью за благоустройство и обслуживание деревень Велешковичского сельсовета Лиозненского района.

В текущем году на прямые телефонные линии облисполкома поступило 558 обращений - на 6% больше, чем в 2019-м. Как правило, они касаются ЖКХ, дорог, жилищного законодательства, вопросов земли и транспорта. Чаще всего обращаются жители Витебского, Сенненского, Дубровенского, Бешенковичского, Шумилинского районов и Витебска.-0-

Фото Александра Хитрова