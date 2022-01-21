ЖКХ Минска разъяснило, почему в декабре резко выросла сумма начислений за отопление

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие минчане увидели в жировках за декабрь 2021 года значительный рост оплаты за отопление в сравнении с ноябрем. Как разъяснили корреспонденту БЕЛТА в отделе энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство", причина в том, что расход тепловой энергии на отопление в декабре для минчан увеличился по сравнению с ноябрем на 53%.

Прежде всего специалисты подчеркнули, что порядок расчетов за ЖКУ (в том числе отопление) определен положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров от 12 июня 2014 года № 571.

В соответствии с этим документом плата за коммунальные услуги исчисляется исходя из фактического потребления этих услуг на основании данных приборов группового учета. А при их отсутствии - на основании норм (нормативов) потребления, установленных местными исполнительными и распорядительными органами, а также тарифов на коммунальные услуги, установленных в соответствии с законодательными актами.

Сразу необходимо оговорить, что роста тарифов, как уточнили в МАРТ, за истекший период не было. Ближайшее повышение тарифов на теплоснабжение предстоит с июня 2022 года (на 8,8%). Соответственно все дело в количестве потребленного в декабре тепла.

Расчет за теплопотребление всего жилого дома с теплоснабжающей организацией производится на основании показаний групповых приборов учета теплоэнергии. Он фиксирует, сколько тепла затрачивается на обогрев квартир и мест общего пользования. Общее количество гигакалорий распределяется пропорционально между собственниками и нанимателями жилых домов в зависимости от площади занимаемого жилого помещения.

"Количество тепловой энергии для поддержания комфортной температуры в жилых помещениях напрямую зависит от температуры наружного воздуха и регулируется системами автоматического регулирования посредством датчиков температуры, установленных на фасадах домов. Так, например, за ноябрь прошлого года среднемесячная температура наружного воздуха для Минска составила плюс 3,1 градуса, в то время как за декабрь - минус 3,7 градуса. Поэтому расход тепловой энергии на отопление в декабре для минчан увеличился по сравнению с ноябрем на 53%", - отметили в отделе энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство". Если смотреть в абсолютных цифрах, то за декабрь 2021 года расход тепловой энергии на отопление составил 673 тыс. Гкал, за ноябрь - 438 тыс. Гкал.-0-