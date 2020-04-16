ЖКХ Минска скорректировало порядок оказания бытовых услуг

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации столичного ЖКХ пересмотрели порядок оказания платных бытовых услуг, чтобы минимизировать контакты работников с жителями в условиях непростой эпидситуации. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.

"С 1 апреля мы перешли на такой формат: работаем больше на устранение аварийных ситуаций, а плановые работы, в том числе посещения квартир для обследования исправности оборудования, систем противопожарной безопасности, выявления самовольных перепланировок и т.д., немного переносим на будущее, - рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. - Когда заявка поступает в ЖЭУ или ЖЭС, определяем, является ли она аварийной, то есть мешает ли неисправность качественному предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Если да, то заявка выполняется в обычном режиме. При этом мастера, приходящие на вызов, имеют средства индивидуальной защиты".

Он пояснил, что к аварийным случаям относятся как порыв трубопровода и отключение электроснабжения, так и протекающий сливной бачок унитаза. Выходят специалисты и на замеры соблюдения температурного режима, если поступают заявки на недогревы либо перетопы. При необходимости регулируются системы теплоснабжения. Несрочные платные услуги, например, замена старого полотенцесушителя на новый, временно не оказываются.

Жалобы на шум в квартирах в позднее время, выходные и праздничные дни принимаются в обычном режиме. Но дальнейшее разрешение конфликта (после того, как рапорт милиции передан в ЖЭУ), скорее всего, будет проводиться в домоуправлении. Всем сторонам придет повестка явиться туда для дачи показаний и составления протокола об административном правонарушении либо протокола опроса. Решение выносит суд.-0-