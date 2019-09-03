Жлобинское предприятие недоплачивало налоги с продажи пиломатериалов в Россию

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Унитарное предприятие в Жлобинском районе недоплатило в бюджет более Br64 тыс. налогов от реализации пиломатериалов в Россию. Схему ухода от налогов выявили сотрудники Жлобинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Предприятие специализируется на продаже пиломатериалов в Беларуси и России. В 2015-2018 годах при поставках продукции физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в России фирма задействовала серую схему. В качестве грузоперевозчика выступало фермерское хозяйство, глава которого - близкий родственник директора предприятия.

Выручка от продажи поступала как наличными деньгами (передавались в том числе через водителей), так и с помощью перечисления на банковские платежные карточки, оформленные на покупателей-россиян и переданные директору предприятия.

Установлено, что в учете фирмы не была отражена выручка на общую сумму более Br1,2 млн. Это повлекло занижение налоговой базы и, как следствие, неуплату налога при упрощенной системе налогообложения.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб и штрафные санкции возмещены в полном объеме, поэтому обвиняемые освобождены от уголовной ответственности, к ним применены меры административного взыскания.-0-