11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимний сезон стартует в горнолыжных центрах Минской области. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик.

"Погодные условия сейчас нестабильные. Температура воздуха постоянно меняется, поэтому для того, чтобы любители активного зимнего отдыха имели возможность покататься на лыжах и сноуборде, в горнолыжных центрах несколько дней подряд работали снежные пушки. Уже можно ехать кататься в республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" и в горнолыжный комплекс "Логойск", - отметил Евгений Булойчик.

Как рассказали в горнолыжном центре "Силичи", сегодня в 17.00 планируют открыть две трассы.

А вот в горнолыжном курорте "Якутские горы" отметили, что в этом году не будут вводить трассы в эксплуатацию.-0-