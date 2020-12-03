Знания без границ

Один из ведущих белорусских вузов – Гродненский государственный медицинский университет – признан Лучшим экспортером 2019 года. Сегодня здесь обучается более 4500 студентов, в том числе 1200 иностранцев из 33 стран мира.

Факультет иностранных студентов

Гродненский медуниверситет выбирают граждане Шри-Ланки, Индии, Нигерии, Туркменистана, Мальдивских островов. Это свидетельствует о высокой оценке качества белорусского образования. Сегодня ГрГМУ – современный образовательный и научный центр.

– Практически все иностранные студенты выбирают специальность «лечебное дело». После успешного окончания курса им присваивается квалификация «врач» и титул «доктор медицины», что свидетельствует о шестилетнем медицинском образовании, – отмечает ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова. – Более 60 иностранных граждан проходят обучение в клинической ординатуре по различным специальностям, где совершенствуют приобретенные навыки и умения. Еще по одному студенту – в магистратуре и аспирантуре.

Как правило, иностранные граждане, окончившие обучение в университете, возвращаются на родину. Выпускник ГрГМУ Дани Ибрагим работает хирургом Центра пластической хирургии в Армении, Хитеш Мехта в Индии – врачом Института кардиологии. Трудо­устраиваются специалисты, получившие образование в гродненском вузе, также в клиники и медцентры США, Канады, Великобритании. Например, пакистанец Салман Аббаси окончил Королевский колледж хирургов, является врачом отдела чрезвычайной медицины Северо-Восточного и Западного округов Англии.

I'm a doctor

Гродненский государственный медицинский университет одним из первых в стране начал обучение на английском языке.

– В 2003 году иностранным студентам было предложено обучение на английском языке на 1 – 3 курсах, а уже в 2008-м – на всех курсах факультета иностранных учащихся. В настоящий момент около 90% всех иностранных граждан проходят обучение на английском языке по специальности «лечебное дело», – рассказывает Елена Николаевна. – В связи с этим в университете значительное внимание уделяется подготовке педагогических кадров, изданию и закупке учебно-методической литературы, разработке электронных учебно-методических комплексов, обновлению материально технической базы и другим направлениям, связанным с подготовкой англоязычных студентов.

В медуниверситете активно развивается практико-ориентированное обучение, которое начинается с 1-го курса. Так, занятия по хирургии, педиатрии, терапии, анестезиологии и реаниматологии, акушерству и гинекологии проводятся в лаборатории практического обучения, где установлены комплексы современных высокоточных симуляторов, тренажеров и имитаторов. Со второго курса студенты проходят практику на базе учреждений здравоохранения Гродненской области – в поликлиниках, больницах, медцентрах.

Но не одной учебой и наукой живут студенты ГрГМУ. Здесь созданы благоприятные условия также для развития творческих и спортивных способностей. Например, на базе университета и общежитий работают кружки художественной самодеятельности. Иностранцы – юноши и девушки – задействованы в различных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, волонтерском движении. Для них проводятся экскурсии по Гродно и другим городам Беларуси.

Дипломы Гродненского медуниверситета признаны ВОЗ, Образовательной комиссией выпускников медицинских вузов и Медицинскими советами Индии, Шри-Ланки, Мальдивской Республики, а также в США, Канаде, Великобритании, Австралии, странах Африки, Азии, Латинской Америки и Евросоюза.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ