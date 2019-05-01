Звания "Человек года Брестчины" удостоены 15 жителей области

1 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почетное звание "Человек года Брестчины" за высокие достижения в труде и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона присвоено 15 жителям области. Церемония чествования лауреатов состоялась сегодня в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"В числе лауреатов аграрии, строители, работники промышленности и торговли, врачи, учителя, спортсмены и общественные деятели. Их всех объединяет общее качество - преданность своему делу. Это профессионалы, добросовестные, ответственные люди с активной гражданской позицией - золотой фонд не только нашей области, но и республики. Благодаря труду, уму и таланту таких людей Брестский регион динамично развивается и достигает успехов во многих отраслях народного хозяйства", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он сердечно поздравил лауреатов, вручил им дипломы. Кроме того, каждому из награжденных из областного бюджета будет выделено денежное вознаграждение в размере 50 базовых величин.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Почетного звания "Человек года Брестчины" (по итогам 2018 года) удостоены гендиректор белорусско-российского СП ОАО "Брестгазоаппарат" Виктор Кузьминчук, директор ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО" Михаил Белоусов, главный инженер Брестского филиала РУП "Белтелеком" Геннадий Говин, директор ОАО "Великосельское Агро" Василий Севостьянчик, главный инженер Кобринского ЖКХ Григорий Синьковец, врач-травматолог-ортопед Брестской больницы скорой медицинской помощи Сергей Царев.

Анатолий Лис вручает диплом Михаилу Белоусову

Также поощрены замдиректора гимназии №1 Барановичей Светлана Лимошкина, руководитель народного ансамбля песни "Спадчына" Тельмовского сельского Дома культуры Владимир Литвинчук, чемпионка Европы по легкой атлетике Эльвира Герман, директор территориального центра социального обслуживания населения Московского района Бреста Сергей Воронин, глава крестьянского фермерского хозяйства "Фортуна Агро" Галина Матус, старший участковый инспектор милиции Березовского РОВД Сергей Манцевич, директор местного экологического фонда "Заказники Брестской области" Николай Лукашук, председатель областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк.

В числе награжденных и генеральный директор ОАО "Полесьежилстрой" Анатолий Петринич. "Стабильная работа предприятия - заслуга всего коллектива, поэтому считаем эту награду общей. Особо дорожим доверием, которое нам оказали, поручив ряд важных объектов к тысячелетию Бреста. Мы работали на Западном обходе, построили здание налоговой инспекции, реконструируем музей "Берестье", завершаем строительство нового автовокзала и реконструкцию улицы Орджоникидзе. Все объекты будут введены в намеченные сроки", - заверил руководитель предприятия.

Также председатель Брестского облисполкома сегодня вручил дипломы победителям соревнований за достижения в 2018 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития.-0-

Фото Вадима Якубёнка