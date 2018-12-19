Звезды эстрады подарят новогоднее шоу в Минске 150 ребятам с особенностями развития

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя вечеринка "Чудеса своими руками" соберет сегодня в столичном ивент-холле River Park 150 воспитанников домов-интернатов для детей и молодых людей с особенностями психофизического развития и ребят из специальных лечебно-воспитательных учреждений Беларуси, сообщили БЕЛТА в БОО "Мир без границ".

Мероприятие является одной из множества крупинок добрых дел республиканской благотворительной акции "Наши дети". "Это попытка каждому ребенку подарить праздник долгожданных подарков, ярких гирлянд, пушистого снега, волшебства и детского счастья. Праздник, который в детстве мы ждали с волнением и трепетом. Мы были счастливы, потому что верили в чудеса. А сейчас, когда выросли, верим, что можем делать чудеса своими руками", - объяснили организаторы.

Каждый год БОО "Мир без границ" поддерживает акцию "Наши дети" какой-то инициативой. Среди участников - ребята из домов-интернатов и специальных лечебно-воспитательных учреждений, причем из разных уголков страны. "Это всегда что-то неожиданное и удивительное. В этом году мы пригласили 150 ребят в ивент-холл River Park, чтобы создать новогоднее настроение вместе со звездами белорусской эстрады и артистами оригинального жанра", - добавили в БОО "Мир без границ".

В программе примут участие Александр Патлис, Анастасия Тиханович, актеры театра имени Горького, футбольный клуб звезд белорусской эстрады "Арт-Старс", кавер-группа "Буги-Бенд". Откроет вечеринку первый белорусский лазермен Евгений Филон, удивит ребят команда BarPortal, расскажет и покажет, как повелевать молниями, шоумен Станислав Романовский.-0-