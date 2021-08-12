"100 идей для Беларуси" - пример развития инновационного потенциала молодежи - делегат съезда БРСМ

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "100 идей для Беларуси" - яркий пример развития инновационного потенциала молодежи, заявил старший преподаватель кафедры общей физики Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины; победитель республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси - 2019" Алексей Зайцев во время съезда БРСМ. Мероприятие проходит сегодня в Минске под слоганом "Единство молодежи - сила Беларуси!", передает корреспондент БЕЛТА."Для меня БРСМ стал действительно организацией возможностей, а проект "100 идей для Беларуси" - тем самым ярким примером развития инновационного потенциала молодежи. Не скрою: восемь лет штурмовал его победный олимп и добился поставленных целей. Мой проект "Хутор Мебиуса" оценили по заслугам.За плечами победа и что немаловажно - реализация задуманного, а также участие в одном из престижнейших международных конкуров "Интернет+" в Китае. А это 1 млн 200 тыс. участников. Итог - серебро в копилке Беларуси", - рассказал Алексей Зайцев.Делегат подчеркнул, что активисты БРСМ включились и в борьбу с COVID-19. "На передовой за жизни людей боролись медики, они и сегодня продолжают с честью выполнять свой долг. А наш долг, молодых добровольцев, помогать врачам и больным по всей стране. У себя на родине в Гомеле, еще в самом начале пандемии, мы объединились - получилась такая команда волонтеров-техников. Стали мозговать, что можем сделать конкретно? Чем помочь? Тогда мы изготовили и доставили в больницы города 4,5 тыс. лицевых щитков. Знаю, что победители "100 идей" из "Минскпроекта" передали медработникам столицы более 3,7 тыс. экранов и 900 держателей для масок собственного изготовления. Таких примеров можно привести много", - отметил он.Алексей Зайцев добавил: "Считаю, что любой новатор или человек науки своей жизненной целью должен ставить благо страны и общества. Только так можно достичь больших результатов и добиться общественного признания".Съезд БРСМ проходит в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов Беларуси: активистов БРСМ - представителей различных категорий молодежи - учащейся, студентов, работающей, сельской, служащей, проходящей службу в силовых структурах. В работе форума также принимает участие руководство Администрации Президента Беларуси, ряда министерств и ведомств, представители депутатского корпуса, общественных объединений патриотической направленности.-0-