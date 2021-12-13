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13 декабря 2021, 09:46

13 декабря день памяти святого Андрея Первозванного. Что важно знать об апостоле?

13 декабря Православная церковь чествует память святого апостола Андрея Первозванного. Он был одним из учеников, избранных Самим Иисусом Христом.

Об Андрее Первозванном известно не так уж и много. Он был родом из Вифсаиды и жил с братом Симоном (который впоследствии стал Петром) в Капернауме. Известно, что оба они рыбачили на берегу Геннисаретского озера, зарабатывая этим средства к существованию.

Андрей ожидал Мессию и стал учеником Иоанна Крестителя, который проповедовал покаяние и возвещал о Боговоплощении. Позже Предтеча указал Андрею и Иоанну Богослову на Христа, назвав его Агнцем Божиим. Будущие апостолы тут же последовали за Ним. Как повествует Евангелие: "Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, — что значит: "учитель", — где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живёт; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: "Христос"…" (Ин.1:38-41). И, поскольку Андрей первым откликнулся на призыв Христа и последовал за Ним, ему усвоено имя Первозванный.

В последующем Андрей отправлялся с Евангельской проповедью в путешествия. Он был в Малой Азии, Фракии, Македонии, Скифии и Причерноморье. Также существует предание Грузинской церкви, по которому апостол проповедовал и в Абхазии.

Слово Патриарха

Как отметил в одной из своих проповедей Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "В самые важные моменты новозаветной истории, которые нашли отражение в евангельских текстах, мы видим, что вместе со Спасителем — Петр, его брат Андрей, а также Иаков и Иоанн; эти четыре апостола как-то выделяются Евангелием из остальных двенадцати. Андрею, одному из приближенных ко Господу и Спасителю нашему апостолов, была вручена особая миссия. Когда все апостолы направились с проповедью по земле, апостол Андрей пошел на север от Иерусалима. Предание доносит до нас замечательное повествование о том, как Андрей достиг того места на проливе Босфор, где позже будет построен Константинополь, столица Византии, центр Вселенского Православия, и где просияет множество святых угодников Божиих. Но святой Андрей Первозванный не остановился на берегах Босфора, но, как свидетельствуют летопись и церковное предание, пересек Черное море и по реке Днепр поднялся до киевских холмов, где поставил крест и пророчествовал о том, что на этом месте будет основан город великий.

Есть предание и о том, что Андрей, поднимаясь вверх по Днепру, достиг северных земель Руси, в том числе тех, где позднее будет основан Новгород, второй крупный город Древней Руси, и только потом вернулся на юг, пройдя большим путем апостольского служения. Апостол Андрей, в соответствии с преданием, которое сохранил для нас Нестор Летописец, считался и считается покровителем Руси — и совершенно неслучайно, потому что его апостольские стопы касались нашей земли. Именно апостол Андрей Первозванный заложил на нашей большой земле основы веры Христовой…"

Фото из открытых источников

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