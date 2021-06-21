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21 июня 2021, 10:37

21 июня день Святого Духа. Почему этот праздник называют днем рождения Церкви?

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня православные верующие отмечают Духов день, который, как и Троица, относится к празднику Пятидесятницы. События этого библейского сюжета описаны в Книге Деяний святых апостолов.

Две тысячи лет тому назад еврейский праздник Шавуот (это и была ветхозаветная Пятидесятница) отмечался в память дарования Богом десяти заповедей после освобождения из египетского плена. После получения скрижалей на горе Синай начинается историческое формирование еврейской единой нации, собственного этноса и особой культуры со своими уникальными традициями. В эти праздничные дни паломники стекались в Иерусалим. Ученики Христа также находились в городе, собравшись для моления в одной комнате. Здесь же на них сошел Святой Дух, обещанный Христом.

Вот как объясняет это чудо архиепископ Иннокентий Херсонский: "Когда мы говорим, что Дух Святой сошел на Апостолов, то первее всего должно помнить, что сошествие Его не должно представлять подобным сошествию или пришествию человеческому. Дух Святой, как Бог, есть вездесущ: Ему неоткуда нисходить и некуда приходить, Он и без того везде есть и все наполняет. Сходить, приходить - могут только существа ограниченные, а не Бог. Все эти выражения, как замечает св. Златоуст, употребляются о Боге по нужде, ибо на языке человеческом нет слов к выражению Божеских действий, как они суть сами в себе, - и все эти выражения означают не что другое, как новое явление силы Божией, особенное откровение Его присутствия. Где сила Божия открывается, где Он ощутительно являет Свое присутствие, туда, по нашему слабому понятию и еще слабейшему выражению, Бог как бы приходит. Сошествие Святого Духа на Апостолов, собственно говоря, есть не сошествие к ним Бога-Духа, а явление силы Его в них, открытие в них Его особенного присутствия".

Почему Духов день называют днем рождения церкви?

Ветхозаветный праздник Пятидесятница после сошествия Святого Духа приобрел новое значение. Отныне простые рыбаки и ремесленники, внутренне преобразившись, становятся проповедниками. Они получают благодатные дары, которые помогут им в дальнейшем, преодолевая все гонения и испытания, создать христианскую церковь на земле. Именно по этой причине Пятидесятницу называют днем рождения церкви.

Более двух тысяч лет Евангельское учение распространяется по всему миру. И, как пишет святитель Николай Сербский: "О братия, как радуется Дух Святый радостью неизглаголанною, когда обретет чистые и открытые души, жаждущие Его! С радостным шумом Он вселяется в них и одаряет их своими богатыми дарами. Как огонь, входит Он в них, дабы попалить и последние ростки греха; как свет - дабы осиять их незаходимым светом небесным; как теплота - дабы согреть их Божественной теплотою любви, которой согреваются бессмертные воинства ангельские во Царствии Божием".

Изображения Святого Духа в иконографии

Святой дух, являющийся третьей ипостасью Бога, не имеет физической оболочки. В иконографии разрешается символическое его изображение. Иконописцы опираются на тексты Священного Писания, поэтому Святого Духа можно увидеть в виде голубя (в сюжете Крещения Христа), в виде пламенных языков (Пятидесятница) и, конечно, в виде трех ангелов (посещение Богом Авраама).

Святоотеческое напутствие на день Святого Духа

События, произошедшие тысячи лет тому назад, проживаются сегодня православными верующими с не меньшим трепетом и радостью. Святитель Феофан Затворник учит: "Празднуем Духа пришествие... Неужели не было в нас Духа? - Да, не было. Ибо еще не было на них Духа Святого (Ин. 7, 39)... Ныне Бог дает человеку новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в него новое дыхание жизни... Апостолы были первыми сосудами Святого Духа... Как от зимнего холода цепенеет жизнь в растениях, так замирает дух человека, когда он предан греху... В семени есть росток жизни и в растениях, замирающих на зиму, есть жизнь; но если Господь не пошлет духа весны, то они не созиждутся и не обновится лицо земли (Пс. 103, 30)... Покаяние отверзает дверь действием Духа Божия, а нераскаянность затворяет ее... И тогда-то оживленная и очищенная Святым Духом душа светится Троическим единством.. - Мы не можем постигнуть, как совершается это дивное дело благоволения к нам, но Слово Божие верно... Вот путь, которым Дух Божий ведет приемлющих Его к совершенству... Начало всему - покаяние, средина-труды и подвиги очищения сердца от страстей и насыщение добродетелями, конец - священнотайное Богообщение... Где нет Богообщения - там нет Духа... Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 7-8)".

Фото из открытых источников

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