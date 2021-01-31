31 января – День без интернета в архивных фотографиях БЕЛТА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стремительный век высоких технологий и скорости жизни обойтись без интернета уже достаточно сложно. Узнать последние новости, адреса и контакты, купить услуги, товары онлайн, добраться из точки А в точку В при помощи навигации – всемирная паутина мгновенно выдает ответ на любой запрос, достаточно только иметь доступ к гаджетам.
Но сегодня мы предлагаем по возможности провести день без них, заменив интернет на живые эмоции и общение. Тем более и повод есть! Ведь сегодня - Международный день без интернета. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. К празднованию присоединяются жители Беларуси, России, Украины и многих других стран мира. Присоединяйтесь и вы, а мы надеемся, что прожить день офлайн вас вдохновит фотоподборка БЕЛТА.
Станция Бояры. На одном из крутых спусков любитель горнолыжного спорта Оля Ожегова, 1988 год
Местечко Бояры под Минском, 1992 год
Зима 1978 года
Брестский кинотеатр "Беларусь", 1976 год
Крытый каток в Центральном детском парке имени Горького, 1979 год
Деревня Снов. Колхоз им.Калинина. Детский сад "Василек", 1973 год
Новый детский сад «Кузнечик» Жодинского кузнечного завода тяжёлых штамповок, 1987 год
В читальном зале библиотеки им. Ленина, 1954 год
В одном из читальных залов библиотеки имени В.И. Ленина, 1979 год
В бассейне, 1979 год
Игры на свежем воздухе, 1979 год
Гордость гомельской конно-спортивной школы - красавец «Цезарь». Так считает и тренер-наездник Татьяна Сысоева, 2000 год
Витебский городской центр детского творчества. На снимке: Александр Борисович Арсентьев вместе с ребятами, 2000 год
Зима 2000 года
Минск. Вид на улицу Пулихова, 1987 год