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75 лет назад полк "Нормандия-Неман" вошел в состав 3-го Белорусского фронта

Общество 25.05.2019 | 09:10

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад в годы Великой Отечественной войны французский авиаполк "Нормандия" под командованием майора Пьера Пуйяда был направлен на 3-й Белорусский фронт.

Полк "Нормандия-Неман" - 1-й отдельный французский истребительный авиаполк, участвовавший в Великой Отечественной войне в боях на советско-германском фронте против фашистской Германии. По соглашению между правительством СССР и Национальным комитетом "Свободная Франция" (позднее - "Сражающаяся Франция") в ноябре 1942 года в Советский Союз прибыл личный состав эскадрильи "Нормандия" (72 добровольца, в том числе 14 летчиков и 58 авиамехаников), названной в честь особенно пострадавшей от немецко-фашистских захватчиков французской провинции Нормандия.

В марте 1943 года эскадрилья, оснащенная советскими самолетами-истребителями ЯК-1 (позднее ЯК-9 и ЯК-3), начала боевые действия; в июле 1943-го развернута в полк, укомплектованный французскими летчиками и советским техническим составом.

25 мая 1944 года авиаполк из четырех эскадрилий вошел в состав 3-го Белорусского фронта. В мае 1944-го советские войска готовились к операции по освобождению Беларуси. До начала боевых действий французские летчики участвовали в прикрытии лагеря белорусских партизан бригады "Дяди Коли", оказавшихся в фашистской блокаде, от вражеских истребителей и бомбардировщиков в районе озера Палик.

Авиаполк участвовал в Белорусской операции 1944 года, в том числе в разгроме авиации и войск противника на аэродромах Болбасово (Оршанский район), Докудово (Крупский район), под Толочином и Борисовом.

Только 26 июня 1944 года французские летчики совершили 72 боевых вылета, уничтожили восемь вражеских самолетов. За успешные действия при форсировании реки Неман полку 28 октября 1944 года присвоено почетное наименование "Неманский". Полк стал называться "Нормандия-Неман".

За 1943-1945 годы 148 летчиков авиаполка "Нормандия-Неман" совершили свыше 5 тыс. боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили около 280 вражеских самолетов. На боевом знамени полка наряду с французскими орденами Почетного легиона, Боевого креста с пальмой, Военной медали, Креста освобождения находятся советские ордена Красного Знамени и Александра Невского. Многие летчики награждены орденами и медалями СССР, летчикам Марселю Лефевру, Ролану де ля Пуапу, Жаку Андре и Марселю Альберту присвоено звание Героя Советского Союза.

После победы над Германией французские добровольцы на самолетах ЯК-3, переданных СССР в дар Франции, вернулись на родину.

В честь полка "Нормандия-Неман" названа улица в Борисове. Один из самолетов Як-3, на котором воевали летчики "Нормандии", в настоящее время хранится в музее авиации и космонавтики в Ле Бурже (Франция).-0-

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Теги
авиация, ВОВ, история, Франция
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