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08 марта 2021, 09:00

8 марта в Беларуси - День женщин

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 8 марта отмечается День женщин и Международный женский день. Этот праздник считается днем весны, женской красоты, нежности, теплоты и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста. В адрес прекрасной половины человечества звучат поздравления и слова благодарности за их созидательный труд, любовь и душевную щедрость.

Каждая историческая эпоха отмечена неповторимостью женских характеров и судеб. Сегодня женщины не только поддерживают домашний очаг, но и вносят огромный вклад в развитие промышленности, здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, сферы услуг. Многие наши соотечественницы вписали яркие страницы в биографию страны, став примером патриотизма, трудолюбия и верности гражданскому долгу и семье. На протяжении всей истории человечества женщины создают гармонию семейных взаимоотношений, воспитывают детей, вдохновляют мужчин на подвиги и трудовые свершения.

Но самая святая женщина для каждого из нас - мама. Она дает человеку жизнь, здоровье, красоту, преподает незаменимые уроки доброты, нравственности, тем самым помогая ему стать личностью и определить свое место в обществе.

Решение о ежегодном праздновании Международного женского дня было принято на второй Международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году. Инициатором выступила Клара Цеткин. Первоначальное название звучало так - День международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. Впервые его отметили в 1911 году в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании. Причем в разных странах торжества проходили в различные числа марта.

Традиция проведения праздника именно 8 марта возникла после 1914 года. В СССР довольно долго этот день был будним и лишь в 1965 году его объявили выходным.

Официально этот праздник был провозглашен Организацией Объединенных Наций в 1975 году - в год, объявленный ООН Международным годом женщин. После распада Советского Союза некоторые государства отказались от этого праздника. В Беларуси он остался, только изменилось название - теперь это День женщин.-0-

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