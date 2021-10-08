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08 октября 2021, 10:36

8 октября день памяти преподобного Сергия Радонежского: почему этот праздник так важен для верующих?

Этого святого любят и почитают православные христиане за кротость, аскетизм и непоколебимое желание служить Богу. Из жития преподобного мы знаем, что он родился в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии в 1314 году. В миру преподобный Сергий носил имя Варфоломей.

Преобразовал монашество

Когда Варфоломею было семь лет, родители отдали его обучаться грамоте. К сожалению, учеба плохо давалась мальчику. Будущий святой, сильно переживая, начал усиленно молиться. Он просил Бога даровать ему разум. Молитвы Варфоломея были услышаны… Так, он встретил однажды старца. По всей видимости, в таком образе Варфоломею явился Ангел Господень. Он благословил мальчика, пообещав, что отныне учеба пойдет легко. С тех пор книжное учение, действительно, стало даваться отроку с небывалой легкостью.

Позже, когда родители Варфоломея умерли, они с братом Стефаном приняли решение уйти в лес и жить отшельниками. Построив келлию и небольшой храм, братья вели аскетический образ жизни. Стефан через какое-то время все же перешел в Богоявленский монастырь, не выдержав суровых условий в лесу. Варфоломей же принял монашеский постриг с именем Сергий.

Постепенно вокруг преподобного Сергия собрались иноки. Их было 12 человек. Общими усилиями была возведена Свято-Троицкая Сергиева лавра, о которой теперь знают во всем мире.

Интересные факты о преподобном Сергии Радонежском:

Святой отправил в свое время князю Дмитрию Донскому благословение и двух монахов для борьбы с татарским игом. Иноки ободряли воинов, и победа не заставила себя долго ждать.

Преподобный не оставил после себя письменных трудов, но оставил множество благочестивых учеников, ставших впоследствии просветителями и основателями монастырей.

Он совершал миротворческие походы, стараясь примирить враждующих князей. Известно, например, что он пешком шел в Нижний Новгород из Троице-Сергиевой лавры.

Преподобный всячески избегал любой власти, не желая даже становиться игуменом для братии. А когда иноки восстали против него, Сергий безропотно удалился, не желая участвовать в распрях. Позже, покаявшись, монахи уговорили его вернуться.

После смерти Сергия Радонежского, его обитель стала центром просвещения. В XV–XVII столетиях Троице-Сергиева лавра являлась средоточием "книжности". Отсюда вышли многие подвижники, ученые мужи и просветители.

Духовное наставление

Как отметил в одной из своих проповедей Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Несмотря на то что преподобный Сергий не оставил никаких письменных трудов, весь его образ жизни свидетельствует о преемственности исихастской традиции.

И сам Сергий, и его ученики прежде всего обращают внимание на сосредоточенную молитву, безмолвие и трудолюбие.

Полный сознательный уход от всего, что ценится этим миром, — денег, власти, влияния, почета. Неоднократные явления Божественного света описаны в житии преподобного Сергия. Но в отличие от греческой традиции преподобный Сергий расширяет границы исихазма. Освященный нетварными энергиями, он несет в мир это примиряющее действие Божественной благодати.

В Византии греческий исихазм противостоял западному гуманизму: на Руси деятельный исихазм преподобного Сергия и его учеников стал источником собирания народа в единую духовную целостность, которая впоследствии получила наименование Святая Русь. Святость, состояние преображенности действием Святого Духа стали для наших предков главной ценностью. И в этом прежде всего заслуга преподобного Сергия".

Фото из открытых источников

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