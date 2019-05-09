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"9 Мая для нашей семьи святой праздник" В преддверии Дня Победы пенсионерка из Минска выиграла 100 000 рублей

Общество 09.05.2019 | 15:00
Раиса Хилькевич с удовольствием делает покупки не только в магазинах "Евроопт", но и в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"
Раиса Хилькевич с удовольствием делает покупки не только в магазинах "Евроопт", но и в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"

День Победы для многих белорусских семей это не только общий праздник, но и личное воспоминание о родных и близких, которые сделали все возможное для мирного будущего страны. И тем радостнее была новость, которая накануне этого великого праздника облетела дома сразу пяти белорусов — их посетила удача! 9 мая в минском ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 этим счастливчикам вручили суперпризы 119-го тура игры "Удача в придачу!" от торговой сети "Евроопт".

100 000 рублей выиграла пенсионерка из Минска Раиса Хилькевич. Новенькие внедорожники достались Ольге Захаровой, начальнику почтового отделения из города Чаусы, Светлане Поймановой, директору небольшой частной компании из Минска, и Александру Титову, плотнику из Новополоцка. А богаче на 50 000 рублей стала Тамара Веренич, пенсионерка из Минска.

Призы победителям 119-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Призы победителям 119-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Уже в день вручения призов новенькие внедорожники разъехались в разные уголки страны. А денежные призы были перечислены победителям на СТАТУСкарту от Статусбанка, которая оформляется и обслуживается бесплатно. Карта позволяет получить множество бонусов и скидок, так что пользоваться ею не только удобно, но и очень выгодно.

"Как раз сейчас нужно посетить врачей, и я все думала, где найти нужную сумму"

Огромная радость в виде 100 000 рублей обрушилась на Раису Хилькевич, пенсионерку из Минска. И как раз в период, когда ей это особенно необходимо. Раиса Ивановна живет одна, несколько лет назад она стала вдовой, а недавно перенесла операцию, так что часть выигрыша потратит на то, чтобы решить вопросы со здоровьем.

Результатом обычного похода в магазин для Раисы Хилькевич стал необыкновенный выигрыш!
Результатом обычного похода в магазин для Раисы Хилькевич стал необыкновенный выигрыш!

— Как раз сейчас нужно посетить врачей, и я все думала, где мне найти нужную сумму, на чем сэкономить, сейчас все так дорого. Так что этот выигрыш для меня такая необыкновенная удача! — говорит Раиса Хилькевич. — А как распорядиться остальной суммой, будем решать на семейном совете. У меня есть брат, сестра, племянники…

Раиса Ивановна с удовольствием делает покупки не только в магазинах "Евроопт", но и в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".

— Этот сервис меня очень выручает, я живу одна и чтобы не нести из магазина тяжелые сумки, многое заказываю там. Все продукты, которые доставляют, хорошего качества, — объясняет она. — А из обычных магазинов "Евроопт" нравится тем, что здесь можно купить все. И цены устраивают. На прошлой неделе вот приглянулось мясо, заодно взяла и шоколадку для внука — "товар удачи".

"9 Мая для нашей семьи — это красивый святой праздник, и прямо накануне этого дня я узнаю такую счастливую новость. До сих пор не могу прийти в себя от эмоций!"
"9 Мая для нашей семьи — это красивый святой праздник, и прямо накануне этого дня я узнаю такую счастливую новость. До сих пор не могу прийти в себя от эмоций!"

Результат — 100 000 рублей! И это счастливое событие произошло как раз накануне праздника, который является особенным для Раисы Ивановны и ее родных.

— Мой отец был ветеран Великой Отечественной войны, сначала воевал в партизанском отряде, а потом с Красной Армией дошел до Берлина. Поэтому 9 Мая для нашей семьи это красивый святой праздник, — говорит Раиса Хилькевич. — И тут прямо накануне этого дня я узнаю такую счастливую новость, а сегодня мне вручили приз. До сих пор не могу прийти в себя от эмоций, для меня это приятно вдвойне!

"На таком внедорожнике можно и на Азовское море собраться!"

Начальник почтового отделения Ольга Захарова из города Чаусы Могилевской области в числе трех счастливчиков, выигравших новенькие внедорожники "Джили Эмгранд Х7".

На выигранный внедорожник у семьи Захаровых из города Чаусы большие планы!
На выигранный внедорожник у семьи Захаровых из города Чаусы большие планы!

— Во вторник только вернулись из магазина — и тут звонок. От радости и прыгали, и кричали! Муж был так счастлив, сразу полез в интернет изучать все характеристики машины, — смеется победительница.

В игре "Удача в придачу!" семья участвует с самого начала, но до этого самым крупным призом были 10 рублей.

— Мы с мужем колесим очень много, машина нужна и по работе, и для отдыха. И мы ее выиграли! — радуется Ольга Захарова. — На таком внедорожнике можно и на отдых на Азовское море собраться. Летом планируем!

"Строим дом за городом, так что без машины не обойтись"

Светлана Пойманова, директор небольшой частной компании из Минска, признается: в глубине души она всегда надеялась, что ей крупно повезет.

Светлана Пойманова из Минска в день выигрыша примчалась прямо в студию игры, чтобы увидеть свой автомобиль!
Светлана Пойманова из Минска в день выигрыша примчалась прямо в студию игры, чтобы увидеть свой автомобиль!

— В "Евроопт" мы ходим часто, а за большими покупками приезжаем как раз в "Е-сити", где проходят розыгрыши призов. Очень радуют цены — намного ниже, чем в других магазинах, — рассказывает победительница.

Кстати, в день розыгрыша Светлана так обрадовалась победе, что примчалась прямо в студию игры "Удача в придачу!". И смогла оценить свой автомобиль уже в день выигрыша.

— Впечатления класс, и тогда, и теперь. Особенно обрадовало, что коробка автомат, — делится Светлана Пойманова. — Мы с мужем строим дом за городом, и уже думали, что надо приобретать вторую машину, без нее не обойтись. Так что этот выигрыш очень-очень кстати!

"100 рублей выиграли, 500 тоже, а об автомобиле мечтали!"

Следующего победителя — плотника Александра Титова из Новополоцка Витебской области — удача будто готовила к суперпризу.

Секрет удачи семьи Титовых из Новополоцка прост: они любят закупиться в "Евроопт"!
Секрет удачи семьи Титовых из Новополоцка прост: они любят закупиться в "Евроопт"!

— 100 рублей уже выигрывали, 500 тоже, а об автомобиле мечтали, — смеется победитель. — Мы очень хотели поменять нашу старую машину, да средств не хватало. О своей победе узнали из… СМС. Были за городом, и связь совсем не тянула. Так обрадовались!

А секрет удачи этих счастливчиков прост: семья Титовых любит закупиться в "Евроопт"!

— За покупками частенько ездим в гипермаркет этой торговой сети. Во-первых, чтобы выиграть, а во-вторых, там можно выгодно сделать покупки, много товаров на разных акциях, — объясняет победитель.

Не удивительно, что в финале розыгрыша автомобиля у Александра Титова было сразу 10 игровых кодов из 10, и уже после шестого шара из семи, вытянутых из лототрона, конкурентов просто не осталось. Все-таки не зря говорится: больше кодов — больше шансов!

"Дочка с зятем строят квартиру, и деньги очень нужны!"

А вот Тамара Веренич, пенсионерка из Минска, свою победу наблюдала в режиме реального времени!

Минчанка Тамара Веренич свою победу наблюдала в режиме реального времени
Минчанка Тамара Веренич свою победу наблюдала в режиме реального времени

— Играю практически с первых туров, всегда смотрела розыгрыши, надеялась. И вдруг вижу — на экране моя фамилия, сразу три моих кода на верхних строчках. Первая мысль: только бы не пролететь! И тут вытягивают ноль…— счастливо смеется победительница. — Такая суматоха дома была!

Как признается Тамара Александровна, в "Евроопт" рядом с домом она заходит почти каждый день.

— Это мой магазин, все время там отовариваюсь, беру, можно сказать, все подряд, что нужно, и "товар удачи" обязательно! — рассказывает она.

Кстати, как распорядиться выигранной суммой, Тамара Александровна уже решила.

— Сейчас со мной живет дочка с семьей, временно переехали, пока строят квартиру. Так что деньги очень нужны — помогу детям! — говорит Тамара Веренич.

21 мая среди покупателей "Евроопт", "Е-доставка" и "ГиперМолл" будут разыграны призы нового тура!

Розыгрыш призов 120-го тура игры "Удача в придачу!" состоится 21 мая. В этот день будут разыграны колоссальная сумма в 100 000 рублей, крупный денежный приз в 50 000 рублей, 3 автомобиля, а также более 10 000 других призов.

Следующий розыгрыш призов состоится 21 мая. Не забудьте запастись игровыми кодами!
Следующий розыгрыш призов состоится 21 мая. Не забудьте запастись игровыми кодами!

Игровые коды 120-го тура начисляются за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 6 по 19 мая. Один игровой код можно получить за каждые 10 рублей в чеке. Главное, использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту и приобрести хотя бы один "товар удачи".

Также с удовольствием напоминаем всем покупателям магазинов "Евроопт", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", что продолжает набирать обороты акция "Команда Плюш", приуроченная к приближающимся II Европейским играм. Суть акции заключается в сборе фишек за каждые 15 рублей в чеке. 50 собранных фишек гарантируют получение бесплатной плюшевой игрушки в стильной кружке. Все подробности и правила акции "Команда Плюш" можно изучить на сайте teamplush.by.

Встречайте II Европейские игры вместе со своей командой. "Командой Плюш"!
Встречайте II Европейские игры вместе со своей командой. "Командой Плюш"!

Совершайте нужные вам покупки, получайте игровые коды и не забудьте отметить в своем календаре день розыгрыша призов — 21 мая! Как всегда, встреча с удачей состоится в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by или страницах "Евроопт" в социальных сетях. Начало ровно в 18:20!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. — 11.07.2019 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 120". Срок проведения: 06.05.2019 г. — 25.07.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3532 от 26.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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