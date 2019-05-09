"9 Мая для нашей семьи святой праздник" В преддверии Дня Победы пенсионерка из Минска выиграла 100 000 рублей

Раиса Хилькевич с удовольствием делает покупки не только в магазинах "Евроопт", но и в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"

День Победы для многих белорусских семей это не только общий праздник, но и личное воспоминание о родных и близких, которые сделали все возможное для мирного будущего страны. И тем радостнее была новость, которая накануне этого великого праздника облетела дома сразу пяти белорусов — их посетила удача! 9 мая в минском ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 этим счастливчикам вручили суперпризы 119-го тура игры "Удача в придачу!" от торговой сети "Евроопт" .

100 000 рублей выиграла пенсионерка из Минска Раиса Хилькевич. Новенькие внедорожники достались Ольге Захаровой, начальнику почтового отделения из города Чаусы, Светлане Поймановой, директору небольшой частной компании из Минска, и Александру Титову, плотнику из Новополоцка. А богаче на 50 000 рублей стала Тамара Веренич, пенсионерка из Минска.

Призы победителям 119-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Уже в день вручения призов новенькие внедорожники разъехались в разные уголки страны. А денежные призы были перечислены победителям на СТАТУСкарту от Статусбанка , которая оформляется и обслуживается бесплатно. Карта позволяет получить множество бонусов и скидок, так что пользоваться ею не только удобно, но и очень выгодно.

"Как раз сейчас нужно посетить врачей, и я все думала, где найти нужную сумму"

Огромная радость в виде 100 000 рублей обрушилась на Раису Хилькевич, пенсионерку из Минска. И как раз в период, когда ей это особенно необходимо. Раиса Ивановна живет одна, несколько лет назад она стала вдовой, а недавно перенесла операцию, так что часть выигрыша потратит на то, чтобы решить вопросы со здоровьем.

Результатом обычного похода в магазин для Раисы Хилькевич стал необыкновенный выигрыш!

— Как раз сейчас нужно посетить врачей, и я все думала, где мне найти нужную сумму, на чем сэкономить, сейчас все так дорого. Так что этот выигрыш для меня такая необыкновенная удача! — говорит Раиса Хилькевич. — А как распорядиться остальной суммой, будем решать на семейном совете. У меня есть брат, сестра, племянники…

Раиса Ивановна с удовольствием делает покупки не только в магазинах "Евроопт", но и в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" .

— Этот сервис меня очень выручает, я живу одна и чтобы не нести из магазина тяжелые сумки, многое заказываю там. Все продукты, которые доставляют, хорошего качества, — объясняет она. — А из обычных магазинов "Евроопт" нравится тем, что здесь можно купить все. И цены устраивают. На прошлой неделе вот приглянулось мясо, заодно взяла и шоколадку для внука — "товар удачи".

"9 Мая для нашей семьи — это красивый святой праздник, и прямо накануне этого дня я узнаю такую счастливую новость. До сих пор не могу прийти в себя от эмоций!"

Результат — 100 000 рублей! И это счастливое событие произошло как раз накануне праздника, который является особенным для Раисы Ивановны и ее родных.

— Мой отец был ветеран Великой Отечественной войны, сначала воевал в партизанском отряде, а потом с Красной Армией дошел до Берлина. Поэтому 9 Мая для нашей семьи это красивый святой праздник, — говорит Раиса Хилькевич. — И тут прямо накануне этого дня я узнаю такую счастливую новость, а сегодня мне вручили приз. До сих пор не могу прийти в себя от эмоций, для меня это приятно вдвойне!

"На таком внедорожнике можно и на Азовское море собраться!"

Начальник почтового отделения Ольга Захарова из города Чаусы Могилевской области в числе трех счастливчиков, выигравших новенькие внедорожники "Джили Эмгранд Х7".

На выигранный внедорожник у семьи Захаровых из города Чаусы большие планы!

— Во вторник только вернулись из магазина — и тут звонок. От радости и прыгали, и кричали! Муж был так счастлив, сразу полез в интернет изучать все характеристики машины, — смеется победительница.

В игре "Удача в придачу!" семья участвует с самого начала, но до этого самым крупным призом были 10 рублей.

— Мы с мужем колесим очень много, машина нужна и по работе, и для отдыха. И мы ее выиграли! — радуется Ольга Захарова. — На таком внедорожнике можно и на отдых на Азовское море собраться. Летом планируем!

"Строим дом за городом, так что без машины не обойтись"

Светлана Пойманова, директор небольшой частной компании из Минска, признается: в глубине души она всегда надеялась, что ей крупно повезет.

Светлана Пойманова из Минска в день выигрыша примчалась прямо в студию игры, чтобы увидеть свой автомобиль!

— В "Евроопт" мы ходим часто, а за большими покупками приезжаем как раз в "Е-сити", где проходят розыгрыши призов. Очень радуют цены — намного ниже, чем в других магазинах, — рассказывает победительница.

Кстати, в день розыгрыша Светлана так обрадовалась победе, что примчалась прямо в студию игры "Удача в придачу!" . И смогла оценить свой автомобиль уже в день выигрыша.

— Впечатления класс, и тогда, и теперь. Особенно обрадовало, что коробка автомат, — делится Светлана Пойманова. — Мы с мужем строим дом за городом, и уже думали, что надо приобретать вторую машину, без нее не обойтись. Так что этот выигрыш очень-очень кстати!

"100 рублей выиграли, 500 тоже, а об автомобиле мечтали!"

Следующего победителя — плотника Александра Титова из Новополоцка Витебской области — удача будто готовила к суперпризу.

Секрет удачи семьи Титовых из Новополоцка прост: они любят закупиться в "Евроопт"!

— 100 рублей уже выигрывали, 500 тоже, а об автомобиле мечтали, — смеется победитель. — Мы очень хотели поменять нашу старую машину, да средств не хватало. О своей победе узнали из… СМС. Были за городом, и связь совсем не тянула. Так обрадовались!

А секрет удачи этих счастливчиков прост: семья Титовых любит закупиться в "Евроопт"!

— За покупками частенько ездим в гипермаркет этой торговой сети. Во-первых, чтобы выиграть, а во-вторых, там можно выгодно сделать покупки, много товаров на разных акциях, — объясняет победитель.

Не удивительно, что в финале розыгрыша автомобиля у Александра Титова было сразу 10 игровых кодов из 10, и уже после шестого шара из семи, вытянутых из лототрона, конкурентов просто не осталось. Все-таки не зря говорится: больше кодов — больше шансов!

"Дочка с зятем строят квартиру, и деньги очень нужны!"

А вот Тамара Веренич, пенсионерка из Минска, свою победу наблюдала в режиме реального времени!

Минчанка Тамара Веренич свою победу наблюдала в режиме реального времени

— Играю практически с первых туров, всегда смотрела розыгрыши, надеялась. И вдруг вижу — на экране моя фамилия, сразу три моих кода на верхних строчках. Первая мысль: только бы не пролететь! И тут вытягивают ноль…— счастливо смеется победительница. — Такая суматоха дома была!

Как признается Тамара Александровна, в "Евроопт" рядом с домом она заходит почти каждый день.

— Это мой магазин, все время там отовариваюсь, беру, можно сказать, все подряд, что нужно, и "товар удачи" обязательно! — рассказывает она.

Кстати, как распорядиться выигранной суммой, Тамара Александровна уже решила.

— Сейчас со мной живет дочка с семьей, временно переехали, пока строят квартиру. Так что деньги очень нужны — помогу детям! — говорит Тамара Веренич.

21 мая среди покупателей "Евроопт", "Е-доставка" и "ГиперМолл" будут разыграны призы нового тура!

Розыгрыш призов 120-го тура игры "Удача в придачу!" состоится 21 мая. В этот день будут разыграны колоссальная сумма в 100 000 рублей, крупный денежный приз в 50 000 рублей, 3 автомобиля, а также более 10 000 других призов.

Следующий розыгрыш призов состоится 21 мая. Не забудьте запастись игровыми кодами!

Игровые коды 120-го тура начисляются за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт" , а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 6 по 19 мая. Один игровой код можно получить за каждые 10 рублей в чеке. Главное, использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту и приобрести хотя бы один "товар удачи".

Также с удовольствием напоминаем всем покупателям магазинов "Евроопт" , онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" , что продолжает набирать обороты акция "Команда Плюш" , приуроченная к приближающимся II Европейским играм. Суть акции заключается в сборе фишек за каждые 15 рублей в чеке. 50 собранных фишек гарантируют получение бесплатной плюшевой игрушки в стильной кружке. Все подробности и правила акции "Команда Плюш" можно изучить на сайте teamplush.by .

Встречайте II Европейские игры вместе со своей командой. "Командой Плюш"!

Совершайте нужные вам покупки, получайте игровые коды и не забудьте отметить в своем календаре день розыгрыша призов — 21 мая! Как всегда, встреча с удачей состоится в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by или страницах "Евроопт" в социальных сетях. Начало ровно в 18:20!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. — 11.07.2019 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 120". Срок проведения: 06.05.2019 г. — 25.07.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3532 от 26.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.