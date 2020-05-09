9 Мая в Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь 9 мая отмечается великий праздник - День Победы, праздник, добытый тяжелыми многолетними боями за свободу и независимость Родины, огромным трудом в тылу, борьбой партизан и подпольщиков на временно оккупированных территориях. Уходят годы, уходят люди, ковавшие эту победу, но 9 мая остается для всех поколений нашей страны самым светлым и радостным праздником.

В этом году Беларусь отмечает 75-летие Великой Победы. Самые яркие события 9 Мая – в обзоре Белта.-0-

Возложение цветов к мемориальному комплексу "Курган Славы"

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и помощник президента Беларуси — инспектор по Минской области Игорь Евсеев возложили цветы к мемориальному комплексу "Курган Славы"

Во время возложения

Помощник президента Беларуси — инспектор по Минской области Игорь Евсеев и председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время возложения

Фото Егора Павлющика

В Беларуси празднуют День Победы Победа советского народа в Великой Отечественной войне была одержана 9 мая 1945 года. Война длилась 1418 дней и ночей и началась на белорусской земле 22 июня 1941 года.