9 Мая в Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Новости темы "Беларусь помнит"
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь 9 мая отмечается великий праздник - День Победы, праздник, добытый тяжелыми многолетними боями за свободу и независимость Родины, огромным трудом в тылу, борьбой партизан и подпольщиков на временно оккупированных территориях. Уходят годы, уходят люди, ковавшие эту победу, но 9 мая остается для всех поколений нашей страны самым светлым и радостным праздником.
В этом году Беларусь отмечает 75-летие Великой Победы. Самые яркие события 9 Мая – в обзоре Белта.-0-
Возложение цветов к мемориальному комплексу "Курган Славы"
Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и помощник президента Беларуси — инспектор по Минской области Игорь Евсеев возложили цветы к мемориальному комплексу "Курган Славы"
Во время возложения
Помощник президента Беларуси — инспектор по Минской области Игорь Евсеев и председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время возложения
Фото Егора Павлющика
В Беларуси празднуют День Победы
Победа советского народа в Великой Отечественной войне была одержана 9 мая 1945 года. Война длилась 1418 дней и ночей и началась на белорусской земле 22 июня 1941 года.