А теперь – "Вальс"! В комплексе Minsk World приемка нового дома и лучшие условия на недвижимость весь ноябрь!

Еще один дом полностью завершен в комплексе Minsk World – на этот раз ключи получили владельцы квартир в новостройке "Вальс". Прекрасный "музыкальный подарок" в преддверии Нового года почти для 250 семей. Давайте посмотрим, какие преимущества ожидают будущих новоселов!

Величественный и грациозный "Вальс" расположился в квартале "Мировых танцев". В каркасно-блочном доме высотой 10 этажей – 5 секций. Стилистика фасадов здания своей визуальной легкостью восприятия, но в то же время динамикой в полной мере подчеркивает его характер, соответствующий образу прекрасного танца.

Дом "Вальс" в квартале "Мировых танцев" – это 10-этажное здание, построенное по самым современным архитектурным стандартам

"Вальс" возведен по лучшим стандартам комплекса Minsk World. При строительстве все продумано до мелочей для комфорта его будущих жителей. В том числе учтены самые актуальные стандарты энергоэффективности, а это значит, что можно будет меньше тратиться на коммунальные услуги.

Квартиры в доме "Вальс" – это студии со свободной планировкой и максимально комфортным внутренним пространством, остекленными лоджиями и высотой потолков 2,7 метра. В большинстве квартир – "французские окна". Бесшумные лифты OTIS быстро доставят на любой этаж!

У дома "Вальс" уже проложены дорожки, есть уличное освещение – готовиться к новоселью будет удобно!

Бесшумные лифты OTIS быстро доставят на любой этаж

Остекленные лоджии и большие окна наполнят квартиры светом и солнцем

Эксклюзивный дизайн вестибюлей дома "Вальс" с гранитными полами и порталами лифтов подчеркивает образ здания. Здесь есть все удобства, включая зону отдыха и санитарную комнату. Проходные подъезды позволяют выйти сразу во двор или на улицу, не обходя здание. Система видеонаблюдения обеспечивает дополнительную безопасность жителей дома.

В дизайнерском лобби есть все удобства, включая зону отдыха и санитарную комнату

Из лобби два выхода – на улицу и во двор, так что обходить дом не придется

Система видеонаблюдения – для дополнительной безопасности жителей дома

На первом этаже находятся помещения с отдельными входами с улицы, которые можно использовать как в качестве квартир, так и для бизнеса. Удобно!

"Вальс" расположен на улице Николы Теслы недалеко от станции метро "Ковальская Слобода" – в квартале "Мировых танцев", который находится в границах улиц Аэродромная и Брилевская.

В квартале разместятся две современные школы с бассейнами, а на прилегающей к кварталу территории с южной стороны – два детских сада с бассейнами.

В квартале "Мировых танцев" расположатся две школы с бассейнами, а рядом – детские сады

Основной принцип застройки – максимально освободить двор от автотранспорта, чтобы сделать жизнь людей безопасной и комфортной. Именно поэтому автопарковки предусмотрены по наружному контуру квартала, в шаговой доступности от домов.

В шаговой доступности от дома – удобная парковка для автомобилей

В квартале запроектированы безопасные детские площадки с ярким привлекательным дизайном, предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки с современным оборудованием.

Прекрасным местом для отдыха и прогулок станут два исторически сложившихся сквера, бережно сохраненных и органично вписанных в застройку квартала "Мировых танцев".

В пешеходной доступности от квартала с южной стороны расположится большой парк – "зеленое сердце" комплекса Minsk World. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво и интересно!

Для любителей активного образа жизни вдоль всех улиц застройки запроектированы велодорожки, которые, к слову, свяжут и все кварталы комплекса Minsk World.

На безопасном расстоянии от парковки расположены современные детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

Давайте узнаем, что думают о доме "Вальс" и квартале "Мировых танцев" сами покупатели. Среди них минчанин Матвей, обладатель "евродвушки" площадью 45 кв. метров. Ключи от квартиры уже на руках – впереди ремонт и переезд вместе с семьей!

– Почему этот дом? Нравится, что он невысокий и достаточно уютный. Планировка квартиры удачная, как для жизни, так и для продажи. Расположение тоже нравится: я вырос в районе Чкалова и хорошо его знаю. Прямо в квартале будет школа, а по соседству – детский сад. Рядом все развязки, все выезды: улица Аэродромная, Кижеватова, выезд на кольцевую. И сам комплекс обещает быть интересным, функциональным, перспективным. При покупке мы воспользовались партнерским кредитом – ставки нам показались очень даже интересными. Кстати, мы не одни решились на покупку здесь недвижимости: коллеги приобрели квартиры в квартале "Эмиратс" – в домах "Марина". И друзья тоже присматриваются, – рассказал покупатель.

В доме "Вальс" остались всего 2 свободные квартиры, так что если вы загорелись идеей добавить в свою жизнь немного позитива и танцевальных ритмов, советуем поторопиться! А еще – обратите внимание на "Фламенко" в квартале "Мировых танцев", продажи в котором стартовали совсем недавно. На старте – лучший выбор и цены!

Дом "Фламенко" создан для динамичных и влюбленных в жизнь людей

Впрочем, на ваш выбор в комплексе Minsk World – десятки новостроек!

Все это каркасно-блочные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами свободной планировки: от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами.

Сегодня приобрести квартиры можно в 11 кварталах комплекса Minsk World – на выбор десятки новостроек

Выбирайте дом в любом квартале: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия"… А может быть, легендарный квартал "Чемпионов", в котором купили жилье многие известные спортсмены, полностью готовый квартал "Эмиратс" или новый квартал "Тропические острова"?

Квартал "Эмиратс" уже полностью завершен – и здесь еще можно купить квартиры в доме "Волна"

В квартале "Азия" уже готов дом "Джакарта" и достраивается "Нью-Дели", где недавно стартовала продажа недвижимости

Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. Недавно ключи получили покупатели квартир в доме "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов", доме "Джакарта" в квартале "Азия" и доме "Эмиратс Волна" в полностью готовом квартале "Эмиратс". Кстати, здесь еще можно купить готовые квартиры!

Покупатели квартир в комплексе Minsk World получают бесплатную консультацию от дизайнеров интерьера!

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Это отличный способ узнать все преимущества той или иной квартиры и использовать каждый квадратный метр ее площади с максимальной пользой.

Приобретая квартиру в любой из новостроек, вы получаете и все преимущества комплекса Minsk World!

Рядом с комплексом начала работу новая станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная". Уже не говоря о многочисленных маршрутах наземного транспорта.

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта

Удобные парковочные места для автомобилей расположатся по периметру каждого квартала. Также в комплексе строятся закрытые паркинги. Например, в готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Готовый паркинг на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместа

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Отличная возможность для бизнеса и карьерного роста!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – большой фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

В готовом квартале "Эмиратс" построен торговый центр

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

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Еще одно уникальное предложение ноября – длительная беспроцентная рассрочка от застройщика. Возможность разделить стоимость квартиры на удобное количество месяцев помогла решить жилищный вопрос уже очень многим. Успейте воспользоваться выгодной рассрочкой до конца ноября!

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· Первоначальный взнос – от 30%.

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· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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В Minsk World – луший выбор и лучшие условия весь ноябрь!

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