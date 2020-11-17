А теперь – "Вальс"! В комплексе Minsk World приемка нового дома и лучшие условия на недвижимость весь ноябрь!

Еще один дом полностью завершен в комплексе Minsk World – на этот раз ключи получили владельцы квартир в новостройке "Вальс". Прекрасный "музыкальный подарок" в преддверии Нового года почти для 250 семей. Давайте посмотрим, какие преимущества ожидают будущих новоселов!
Величественный и грациозный "Вальс" расположился в квартале "Мировых танцев". В каркасно-блочном доме высотой 10 этажей – 5 секций. Стилистика фасадов здания своей визуальной легкостью восприятия, но в то же время динамикой в полной мере подчеркивает его характер, соответствующий образу прекрасного танца.
"Вальс" возведен по лучшим стандартам комплекса Minsk World. При строительстве все продумано до мелочей для комфорта его будущих жителей. В том числе учтены самые актуальные стандарты энергоэффективности, а это значит, что можно будет меньше тратиться на коммунальные услуги.
Квартиры в доме "Вальс" – это студии со свободной планировкой и максимально комфортным внутренним пространством, остекленными лоджиями и высотой потолков 2,7 метра. В большинстве квартир – "французские окна". Бесшумные лифты OTIS быстро доставят на любой этаж!
Эксклюзивный дизайн вестибюлей дома "Вальс" с гранитными полами и порталами лифтов подчеркивает образ здания. Здесь есть все удобства, включая зону отдыха и санитарную комнату. Проходные подъезды позволяют выйти сразу во двор или на улицу, не обходя здание. Система видеонаблюдения обеспечивает дополнительную безопасность жителей дома.
На первом этаже находятся помещения с отдельными входами с улицы, которые можно использовать как в качестве квартир, так и для бизнеса. Удобно!
"Вальс" расположен на улице Николы Теслы недалеко от станции метро "Ковальская Слобода" – в квартале "Мировых танцев", который находится в границах улиц Аэродромная и Брилевская.
В квартале разместятся две современные школы с бассейнами, а на прилегающей к кварталу территории с южной стороны – два детских сада с бассейнами.
Основной принцип застройки – максимально освободить двор от автотранспорта, чтобы сделать жизнь людей безопасной и комфортной. Именно поэтому автопарковки предусмотрены по наружному контуру квартала, в шаговой доступности от домов.
В квартале запроектированы безопасные детские площадки с ярким привлекательным дизайном, предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки с современным оборудованием.
Прекрасным местом для отдыха и прогулок станут два исторически сложившихся сквера, бережно сохраненных и органично вписанных в застройку квартала "Мировых танцев".
В пешеходной доступности от квартала с южной стороны расположится большой парк – "зеленое сердце" комплекса Minsk World. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво и интересно!
Для любителей активного образа жизни вдоль всех улиц застройки запроектированы велодорожки, которые, к слову, свяжут и все кварталы комплекса Minsk World.
Давайте узнаем, что думают о доме "Вальс" и квартале "Мировых танцев" сами покупатели. Среди них минчанин Матвей, обладатель "евродвушки" площадью 45 кв. метров. Ключи от квартиры уже на руках – впереди ремонт и переезд вместе с семьей!
– Почему этот дом? Нравится, что он невысокий и достаточно уютный. Планировка квартиры удачная, как для жизни, так и для продажи. Расположение тоже нравится: я вырос в районе Чкалова и хорошо его знаю. Прямо в квартале будет школа, а по соседству – детский сад. Рядом все развязки, все выезды: улица Аэродромная, Кижеватова, выезд на кольцевую. И сам комплекс обещает быть интересным, функциональным, перспективным. При покупке мы воспользовались партнерским кредитом – ставки нам показались очень даже интересными. Кстати, мы не одни решились на покупку здесь недвижимости: коллеги приобрели квартиры в квартале "Эмиратс" – в домах "Марина". И друзья тоже присматриваются, – рассказал покупатель.
В доме "Вальс" остались всего 2 свободные квартиры, так что если вы загорелись идеей добавить в свою жизнь немного позитива и танцевальных ритмов, советуем поторопиться! А еще – обратите внимание на "Фламенко" в квартале "Мировых танцев", продажи в котором стартовали совсем недавно. На старте – лучший выбор и цены!
Впрочем, на ваш выбор в комплексе Minsk World – десятки новостроек!
Все это каркасно-блочные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами свободной планировки: от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами.
Выбирайте дом в любом квартале: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия"… А может быть, легендарный квартал "Чемпионов", в котором купили жилье многие известные спортсмены, полностью готовый квартал "Эмиратс" или новый квартал "Тропические острова"?
Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. Недавно ключи получили покупатели квартир в доме "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов", доме "Джакарта" в квартале "Азия" и доме "Эмиратс Волна" в полностью готовом квартале "Эмиратс". Кстати, здесь еще можно купить готовые квартиры!
Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Это отличный способ узнать все преимущества той или иной квартиры и использовать каждый квадратный метр ее площади с максимальной пользой.
Приобретая квартиру в любой из новостроек, вы получаете и все преимущества комплекса Minsk World!
Рядом с комплексом начала работу новая станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная". Уже не говоря о многочисленных маршрутах наземного транспорта.
Удобные парковочные места для автомобилей расположатся по периметру каждого квартала. Также в комплексе строятся закрытые паркинги. Например, в готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.
Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Отличная возможность для бизнеса и карьерного роста!
По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – большой фудкорт и суперсовременный кинотеатр.
Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!
В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.
А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.
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· До минус 20% для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы.
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· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.
· Для оформления договора нужен только паспорт.
По сути, ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье!
Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
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