Абрамчик: школьники и учащиеся помогают собирать помощь для беженцев на границе

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники и учащиеся помогают собирать гуманитарную помощь для беженцев на границе. Об этом сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"С первого дня пребывания людей в транспортно-логистическом центре система образования области включилась в работу. На протяжении трех недель здесь работают волонтеры, в том числе из системы образования, - рассказал он. - В учреждениях образования собирается гуманитарная помощь. И это не только продукты питания - мы собираем фломастеры, карандаши и другое для детей беженцев".

По словам Руслана Абрамчика, гуманитарную помощь помогают собирать белорусские дети. "Школьники и учащиеся обсуждают сложившуюся на границе ситуацию, обсуждают судьбу людей, курдского народа, который никогда не имел собственной независимости, а сейчас беженцы покинули свои страны, чтобы искать защиты в Евросоюзе. Наши дети искренне сопереживают и начинают ценить свою родину", - подчеркнул начальник главного управления образования Гродненского облисполкома.

Руслан Абрамчик также рассказал, что среди детей беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре проведут импровизированный конкурс рисунков. "Организацией конкурса займутся волонтеры БРСМ. Я уверен, что на различных мероприятиях, посвященных теме беженцев, это творчество увидит весь мир", - отметил он.-0-