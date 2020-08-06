Адвокат: сбор фото и видео для онлайн-платформ может повлечь ответственность за разглашение персональных данных

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые онлайн-платформы предлагают людям направлять им информацию о работе избирательных участков и членов комиссий: сообщения, фото и видео. Это может грозить ответственностью за разглашение персональных данных, сообщил корреспонденту БЕЛТА адвокат Минской городской коллегии адвокатов Антон Гриневич.

Согласно ст.22.13 КоАП, установлена административная ответственность за разглашение персональных данных. Уголовным кодексом, в частности ст.179, - ответственность за незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни. "Кроме того, если, например, фото- или видеосъемка сопряжена с воспрепятствованием работе ЦИК, избирательных комиссий, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст.191 УК", - отметил Антон Гриневич.

Гарантия защиты от недобросовестных посягательств на использование изображения человека помимо его воли прямо вытекает из Конституции. Согласно ст.28, каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и других сообщений, на его честь и достоинство. "Следовательно, размещение изображения гражданина без согласия изображаемого является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну", - добавил адвокат.

"В любом случае, как с точки зрения гражданского законодательства, так и с точки зрения уголовного или административного законодательства, окончательное решение по всем вопросам принимает суд, который должен разобраться во всех обстоятельствах каждого конкретного дела и вынести объективное и справедливое постановление", - отметил Антон Гриневич.

Известны случаи, когда изображения различных людей размещаются в интернете без их согласия. Нередко эти люди представлены в неприглядном свете. "Важно отметить, что с точки зрения закона и морали не имеет значения, в какой обстановке и где была совершена фото- или видеосъемка: на улице, в помещении, на избирательном участке или на рабочем месте. В данной связи государство должно принимать меры для того, чтобы обеспечить и гарантировать защиту прав граждан", - подчеркнул адвокат.-0-